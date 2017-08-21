العفتان: مركز العمل الإنساني وقّع اتفاقية من 18 بنداً مع مجلس مدينة اليرموك الصحية

باهي أبوالعلا

أشاد رئيس مجلس مدينة اليرموك الصحية عبدالعزيز المشاري بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية التي تقوم بدور كبير في المساهمة بتخفيف معاناة كثير من المجتمعات الفقيرة التي تعاني من الفقر والمرض والكوارث بما تقدم لهم من معونات ومساعدات، الأمر الذي أدى إلى زرع الابتسامة والفرح على وجوه الأطفال والنساء وكبار السن.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي نظمته مدينة اليرموك الصحية امس.

وأعرب المشاري عن فخره واعتزازه عندما وقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أعلى منظمة عالمية وهي الأمم المتحدة حيث منحت سموه لقب «قائد إنساني» قبل ثلاثة أعوام وتسمية الكويت مركزا انسانيا عالميا، لافتا الى ان هذا التكريم لم يأت من فراغ إنما جاء لما تقوم به الكويت من جهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لكثير من المجتمعات الفقيرة وخاصة الدول التي تتعرض للكوارث والأزمات والحروب. وذكر أن الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الكويت هي التي حفظتها بعد الله سبحانه وتعالى من السوء والاحتلال العراقي ووقوف العالم كله مع الحق الكويتي وعودة الشرعية بعد سبعة أشهر فقط، مؤكدا ان مدينة اليرموك الصحية تسعى دائما للاهتمام بالنظافة وصحة الإنسان والمحافظة على البيئة وحقوق العمالة، وهذا الأمر أدى إلى توقيع رسالة تفاهم وتعاون مع مركز العمل الإنساني فيما يتعلق بالعمالة المنزلية وعمال النظافة ومتابعة كل قضاياهم ومشاكلهم وحلها بالتعاون مع شركاتهم والتأكيد على حقوق العمالة المنزلية.

وتقدم بالشكر لجميع الهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية على جهودهم في تقديم المساعدات والمعونات اضافة الى كل من ساهم وتبرع من أهالي المنطقة لكل المشاريع والاحتياجات التي تحتاجها المنطقة. من جانبه، أكد مدير مركز العمل الإنساني حمد العفتان أن يوم العمل الإنساني يهدف إلى الاعتراف بالشكر والعرفان إلى جميع الهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية على جهودهم في تقديم المساعدات والمعونات للمستحقين لها خاصة ان شعار الحملة لهذا العام «أنا لست هدفا» يوضح ان المتطوعين وبعض الهيئات يتعرضون إلى هجوم من بعض المتطرفين وبعض الأعمال التخريبية، وخير دليل على ذلك الهجوم الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة عام 2013 في بغداد واسفر عن وفاة 22 شخصا، مشيرا الى ان جميع العاملين في الأعمال الخيرية والتطوعية يجب ان تتوافر لهم حماية مخصصة وبيئة مناسبة لتقديم أعمالهم الخيرية على أكمل وجه. وذكر العفتان أن مركز العمل الإنساني قام بتوقيع اتفاقية مع مجلس مدينة اليرموك الصحية من 18 بندا أبرزها توفير الكسوة المناسبة لعمال النظافة ومتابعة تسلم العمالة لحقوقهم الكاملة وتوفير محامين متطوعين لمن لا يقدر على توفير محام لنفسه، إضافة إلى التوعية لحماية العمالة من التحرش ومنع تشغيل من هم دون 21 عاما، لافتا الى ان تلك البنود ستساهم في جعل المنطقة اكثر ازدهارا وتدعم العمل الإنساني بها.