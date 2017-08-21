أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ان الحرس ومن خلال وثيقته الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا» يولي اهتماما كبيرا بأمن المعلومات ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال، كما يفتح المجال للتعاون مع جميع المؤسسات ذات الصلة من خلال تسخير القدرات التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني في الكويت.



جاء ذلك خلال استقباله في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني أمس رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة الذي قدم له شرحا حول الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت 2017 - 2020.



وأشاد الشيخ مشعل الأحمد بالاستراتيجية الوطنية التي تعتبر خطوة رائدة في مجال الأمن الإلكتروني وحماية أمن المعلومات لكل مؤسسات الدولة في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والمخاطر التي قد تهدد تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد م.سالم الأذينة ان الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني بالإضافة الى حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية.