عبدالهادي العجمي

علمت «الأنباء» من مصدر عسكري مطلع في الحرس الوطني ان جميع الوحدات العسكرية رفعت كشوفات بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للبدل النقدي الى مديرية الشؤون المالية.



وأوضح المصدر انه تم إرسال تعميم الى جميع الوحدات العسكرية للعمل على رفع اسماء العسكريين مستحقي البدل النقدي مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط المحددة لمنح البدل.



وذكر المصدر ان الحد الأقصى للبدل النقدي راتب شهر كامل مع إمكانية صرف راتب شهرين لبعض الحالات الاستثنائية التي تتقدم بإثباتات.



وعن تاريخ صرف البدل قال المصدر ان صرف البدل سيودع في حسابات المستحقين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.