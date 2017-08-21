الفوزان: عدد رحلات «الخطوط الكويتية» 30 رحلة..8 مغادرة و22 عودة

عدد رحلات «طيران الجزيرة» 5 رحلات و«الخطوط السعودية» 19



فرج ناصر ـ عبدالكريم العبدالله

غادرت أمس رحلة الحجاج الأولى مطار الكويت الدولي متوجهة الى الأراضي المقدسة وعلى متنها نحو 170 حاجا عبر «طيران الجزيرة» لأداء فريضة الحج، وستتواصل رحلات الحجاج تباعا حسب الجدول المعتمد لرحلات الحج في مطار الكويت الدولي، فيما ستكون أولى رحلات العودة في 4 سبتمبر المقبل (نحو 1800 حاج) بواقع 5 رحلات على طيران «ناس» ورحلتين عبر «الخطوط الجوية الكويتية» من مدينة جدة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان إن حجاج موسم الحج الحالي البالغ عددهم نحو 8000 حاج سيتم نقلهم من خلال 4 شركات طيران بواقع 64 رحلة من مطار الكويت الدولي.

وأوضح الفوزان في تصريح أن عدد رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية يبلغ نحو 30 رحلة مقسمة إلى 8 رحلات مغادرة و22 رحلة عودة بمعدل 2800 حاج في المغادرة و3600 حاج عند العودة.

وأضاف أن عدد رحلات شركة طيران الجزيرة يبلغ 5 رحلات مقسمة على ثلاث رحلات مغادرة ورحلتي عودة بمعدل 477 حاجا في المغادرة و318 عند العودة.

وبين الفوزان أن عدد رحلات الخطوط الجوية السعودية يبلغ نحو 19 رحلة مقسمة على 9 رحلات مغادرة و10 رحلات عودة بمعدل 4000 حاج في المغادرة و4200 عند العودة.

وذكر أن عدد رحلات شركة طيران ناس السعودية يبلغ نحو 10 رحلات مقسمة إلى 3 رحلات مغادرة و7 رحلات عودة بمعدل 550 حاجا عند المغادرة و1500 عند العودة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي أن الحجاج الذين سيغادرون من الكويت إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج سيكون خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 29 بنحو 8 آلاف حاج بواسطة شركات طيران مختلفة.

وقال ان عدد الحجاج يتوقف على حجم الطائرة وعدد مقاعدها وهي تختلف من طائرة لآخرى وحسب الحجز المسبق.

حملة توعوية للحجاج بالمطار .. و«الكويتية»

دشنت وزارة الصحة ممثلة بالمكتب الاعلامي امس معرضا صحيا في مطار الكويت الدولي لمدة عشرة أيام يستهدف تعريف الحجاج بالإرشادات الصحية الضرورية لضمان حج آمن صحيا.

وقالت رئيسة المركز الاعلامي في وزارة الصحة د.غالية المطيري في كلمتها في افتتاح المعرض الذي يرعاه وزير الصحة د.جمال الحربي ان المعرض يستمر على مدار الساعة بنظام الخفارة ويتناوب فيه أطباء متخصصون وممرضون ومثقفون صحيون.

وأضافت ان هذا المعرض الذي يمثل حملة توعوية تحت عنوان «نحو حج آمن» يهدف الى إرشاد حجاج بين الله الحرام حول الأمور الصحية لضمان حج آمن صحيا وتزويدهم بإرشادات الوقاية من الأمراض المعدية وكيفية تجنب الحوادث والعوارض الصحية التي تزداد فرص حدوثها خلال موسم الحج.

وذكرت ان المعرض يتضمن تقديم إرشادات صحية وتوزيع مطويات وكتيبات توعوية وكشفا صحيا مجانيا لمن يرغب فضلا عن عرض أفلام توعوية عن الإرشادات الصحية للحاج على شاشة المطار الرئيسية.

وأوضحت ان الوزارة نسقت مع الخطوط الجوية الكويتية لعرض أفلام توعوية عن الحج من خلال شاشات طائرات الكويتية لرحلات الطيران الخاصة بالحجاج وهو ما يعكس تعاون جميع هيئات الدولة لتوفير أفضل خدمة للحجاج على كل المستويات، مشيدة بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني.

من جانبه، أشاد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي م.فهد الوقيان بجهود وزارة الصحة في نشر التوعية الصحية للحجاج المسافرين، مؤكدا الحرص على تقديم كل الدعم للحجاج وتذليل العقبات التي قد تعترضهم.

يذكر أن المعرض التوعوي للحجاج يقام للسنة الرابعة على التوالي بعد أن شهد إقبالا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

رفع منع السفر وتسديد المستحقات بـ «الكي نت»في «السالمي» الحدودي بدءاً من الغد

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة هنادي الحميدي عن «انطلاق العمل في مكتب منع السفر التابع للإدارة العامة للتنفيذ في الوزارة، في مركز السالمي الحدودي غدا، وذلك تزامنا مع موسم الحج وتيسيرا على المسافرين وحجاج بيت الله الحرام».

وأكدت الحميدي في تصريح صحافي بمناسبة بدء العمل في المكتب الجديد أن فريق العمل في المكتب على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات عدلية مميزة للمسافرين عبره، مشيرة الى أن تدشين العمل في المكتب الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بضرورة تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

وأوضحت أن خدمات المكتب الجديد ستمكن المسافر المدين بدين مدني من تسديد المبالغ المستحقة عليه ورفع منع السفر الصادر بحقه على أن يكون تحصيل المبالغ باستخدام بطاقات الـ (K-net) الكي نت، مشيرة إلى أن «المكتب الجديد يعتبر الثاني من نوعه الذي تفتتحه الوزارة بعد افتتاح مكتبها في مركز النويصيب الحدودي والذي بدأ عمله في الأول من شهر أغسطس الجاري.

وذكرت الحميدي أن الوزارة تتوجه لافتتاح مكتب آخر في مركز العبدلي الحدودي خلال المرحلة المقبلة لتقديم خدمات للمسافرين ضمن رؤية شاملة للوزارة بالوصول بالخدمات العدلية للمراجعين وتجنيبهم أي معاناة عند إنجاز معاملاتهم ذات الصلة.