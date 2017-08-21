استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.301 دينار فيما ارتفع اليورو الى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى0.392 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى0.312 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وانخفض سعر صرف الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك بسبب حالة عدم اليقين السياسي وتزايد الشكوك حول احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي هذا العام.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تراجعا بنسبة 0.3 في المئة ليتداول عند مستوى 93.36 نقطة يوم الجمعة الماضي