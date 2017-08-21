• المطيري: لا مشاكل أو معوقات في مسار الحج السعودي.

التقى رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية سطام المزين ومسؤول مسار الحج الإلكتروني عبدالرحمن المطيري بوكيل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المشرف العام على مسار حجاج الخارج الإلكتروني محمد البيجاوي.



وقال المزين في تصريح صحافي: تم التباحث مع وكيل وزارة الحج السعودي حول آلية تسجيل حجاج المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، وتم التوصل إلى الحلول المناسبة، والاتفاق على ادخالهم في مسار حجاج الخارج الإلكتروني عبر الإدخال اليدوي.



وأوضح: إن اللقاء وضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وكان يهدف في المقام الأول التسهيل والتيسير على المقيمين بصورة غير قانونية، لا سيما بعد صدور الموافقة الرسمية من قبل المملكة العربية السعودية في السماح لهم لأداء مناسك الحج هذا الموسم 1438هـ.

وتابع: إن فريق وزارة الأوقاف، ومن خلال إرشادات وتعليمات رئيس البعثة الكويتية خليف مثيب الأّذينة، كانت حريصة على متابعة جميع الأمور الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية، ومسابقة الزمن، حتى لا تكون هناك أي مشاكل أو عراقيل تقف حج عثرة في أدائهم لمناسك الحج.



وشكر المزين وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي على تعاونه مع وفد البعثة الكويتية في مختلف الأمور، وعلى رحابة صدره وحسن تفهمه لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.



ومن جانبه أكد المطيري عدم وجود أي ملاحظات على مسار الحج الإلكتروني السعودي، وإنما كان سهلاً، وميسراً ولم تكن هناك أي صعوبات في طريقة استخدامه.



وأضاف: إن البيجاوي أبدى تعاونه اللامحدود من أجل التسهيل على المقيمين بصورة غير قانونية لأداء فريضة الحج، مؤكداً استعداده لحل أي مشاكل أو عراقيل قد تواجههم أثناء عملية التسجيل.