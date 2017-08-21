بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمدببرقيتي تهنئة إلى اللاعب ضاري العديلي واللاعب سالم عبدالله بمناسبة حصول كل منهما على الميدالية الذهبية في بطولة "فايت نايت 2" الدولية التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية.

أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بفوزهما بهاتين الميداليتين في هذه المنافسة ومتمنيا لهما كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهما الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى اللاعب ضاري العديلي واللاعب سالم عبدالله بمناسبة حصول كل منهما على الميدالية الذهبية في بطولة "فايت نايت 2" الدولية التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية اللبنانية متمنيا سموه لهما كل الوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين