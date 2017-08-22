أمير زكي

أجرت الإدارة العامة للإطفاء صباح امس الاثنين القرعة العلنية لدورتي «ضابط دبلوم هندسة إطفاء» و«وكيل عريف تخصص مكافحة»،

وذلك في صالة الألعاب المغلقة في نادي الكويت الرياضي في منطقة كيفان بحضور نائب المدير العام لشئون قطاع تنمية الموارد البشرية رئيس لجنة المقابلات الشخصية اللواء مهندس خالد التركيت،

وبحضور ممثلين عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأعضاء لجنة القبول،

نائب رئيس لجنة المقابلات الشخصية العميد خالد فهد والعقيد محمد القحطاني والمقدم عبدالله الانصاري ومليحة الكندري.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية ورئيس لجنة المقابلات الشخصية اللواء مهندس خالد التركيت ان أسماء المقبولين مبدئيا لدورة ملازم اطفاء تخصص «دبلوم هندسة إطفاء ودورة رقيب إطفاء إناث مفتش وقاية ودورتي وكيل عريف تخصص مكافحة - مشغل آلية» للعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ عليهم استكمال الفحوصات الطبية وباقي اجراءات القبول بمراجعة مركز اعداد رجال الإطفاء الكائن في منطقة كبد.

وذكر اللواء التركيت أنه لم تجر قرعة علنية لدورة رقيب اطفاء مفتش وقاية للبنات ودورة وكيل عريف تخصص مشغل آلية اطفاء وذلك نظرا لوصول عدد المجتازين للاختبارات الخاصة في الدورتين للعدد المطلوب. وفيما يتعلق بمراجعات دورة رقيب اطفاء مفتش وقاية للبنات سيتم اعلان المراجعة في وقت لاحق عن طريق رسائل SMS.

وختم اللواء مهندس خالد التركيت تصريحه بتقديم الشكر الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ونادي الكويت الرياضي ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية ووسائل الإعلام.

أسماء الطلبة المقبولين لدورة ملازم إطفاء (دبلوم هندسة إطفاء)

​​​احمد جمعة سالم الخشتي،

أحمد صلاح عبدالله المرجان،

بدر ناصر علي القطان،

تركي نواف محمد المطيري،

ثامر عبدالعزيز عبدالله البليهيس،

حسن حسين جاسم خليفة،

حسن صلاح حسن ابراهيم،

حسين عبدالرضا عيدان محمد،

حسين محمد صفر عباس،

حمد صالح حسن العجمي،

حمود عبدالعزيز حمود المعييف،

خالد خليفة البطي،

خالد عبدالعزيز منصور المنصور،

راشد اسحاق محمد عبدالله،

سعود مبارك دغيمان المطيري،

سعيد مبارك سعيد الشهرى،

سلمان عبدالأمير حسين درويش،

عبدالرحمن احمد محمد الكندري،

عبدالرحمن سعد سيف العازمي،

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الهاجري،

عبدالرزاق احمد عبدالله الدوسري،

عبدالعزيز عبدالرحمن راشد الصيخان،

عبدالعزيز محمود كاظم باقر محمد،

عبدالله صلاح ابراهيم الجدي،

عبدالله وليد حمود العبدالله،

عبدالمحسن عوض عايد الرشيدي،

عثمان عبدالله أحمد السند،

عثمان علي حسن الفيلكاوي،

عذبي حمدان راشد العازمي،

على احمد على العازمي،

على راشد محمد المري،

علي عبدالله علي يوسف الخليفي،

علي محمد علي المطوع،

علي جمال ابراهيم علي،

عمر احمد محمد الشاعر،

فلاح محمد فلاح الشمري،

مساعد على محمد حسن،

ناصر حبيب عبدالله المطيري،

يوسف فهد طعمة الظاهر،

يوسف ناصر سعد الدعيج.

أسماء الطالبات المقبولات مبدئيا لدورة رقيب مفتش وقاية

​​​آلاء يوسف عبدالله حمادة،

أنفال جمال محمد المقصيد،

بتول جاسم محمد حسن،

جمانة عباس عبدالله ابراهيم،

دلال صادق محمد المهنا،

رقية على احمد المويل،

زهرة خالد صالح مسري،

زينب محمد عيسى بوشهري،

سارة خالد عبدالمجيد العوضي،

سارة صالح عبدالعزيز مراد،

سارة محمد مبارك جوهر الشطي،

شهد سعد علي الفضلي،

ضحى خلف صالح الصليلي،

عائشة وليد بدر الخضر،

ليلى هاشم محمد عباس،

مريم بدر عبدالعزيز بن سلامة،

مريم صالح حمود الشمري،

منيرة عبدالله شارع الرندي،

نجلة ناصر شعيب العلي،

نورة حسين نايف الهاجري.

أسماء الطلبة المقبولين مبدئيا لدورة وكيل عريف

ابراهيم حزام عامر العتيبي،

احمد ضحوي الرشيدي،

احمد فهد مجعد العتيبي،

احمد فيصل حمد العازمي،

احمد وليد عيسى العود،

اسامة عصفور حمد كنعان بوعركي،

بدر علي محمد الدويلة،

تركي ناصر صالح القحطاني،

ثنيان فلاح محمد،

جعفر عبدالعزيز جابر صالح،

حسين علي حسين المطيري،

حسين محمد حسين العازمي،

حسين محمد عوض العجمي،

حسين هادي العنزي،

حماد حمود خالد دغيمان العازمي،

حمد راشد زايد الهاجري،

حمد عادل عواد المثيب،

حمد عوض سعد الصواغ العازمي،

حمود رجا رجيان العنزي،

حمود عبدالله تويس العازمي،

حمود محمد جاسم المعييف،

خالد حمد الرويعي،

خالد حمد محمد المري،

خالد عبدالعزيز علي النجدي،

خالد عبدالوهاب سلمان،

خالد عزيز عبدالرزاق الهاجري،

خالد وليد حسن الكندري،

راشد انور محمد المسعودي،

رسام مبارك رسام الهاجري،

زيد مهوس زيد الزيد،

سالم احمد عايض الرشيدي،

سعد عيد شافي الرشيدي،

سعد مسلم فهد الرشيدي،

سعود عبدالعزيز احمد الغني،

سعود عثمان عبدالله السعيد،

سعود فلاح سعد الحويلة آل سعد،

سعود هادي مبارك العجمي،

شبيب مناور شبيب العازمي،

صالح غالي عطية الشمري،

ضاحي ناصر عبدالله الضويحي،

عادل بدر عادل المانع،

عباس حسين بو صخر،

عبدالرحمن ناصر لافي العازمي،

عبدالله صلاح عبدالله الرشيدي،

عبدالرحمن بدر ناصر بورباع،

عبدالرحمن غازي المطيري،

عبدالرحمن فريح عبدالرحمن العنزي،

عبدالرحمن مبارك فراج الشراري،

عبدالرحمن نواف المطيري،

عبدالرحمن يوسف مطر الجديد،

عبدالعزيز عيد خاتم العازمي،

عبدالعزيز فهد حماد العجمي،

عبدالعزيز محمد شبنان ناصر الدوسري،

عبدالعزيز محمد وادي العنزي،

عبدالله احمد عبدالله الموينع،

عبدالله زيد عوض المطيري،

عبدالله صالح مرزوق العازمي،

عبدالله عامر مبارك العجمي،

عبدالله محمد نفل العجمي،

عبدالله مرضي فرج العازمي،

عبدالوهاب فيصل منسي سلامة،

عبدالوهاب محمد هداد الفضلي،

عذبي حامد محمد المطيري،

على احمد نادر الشمري

على حسين على دشتي،

علي عبدالكريم سعد القلاف،

علي عبدالله عبيد المسعود،

علي عيد عبدالله بن شوق،

علي مدرهم مسعود العتيبي،

علي خالد عبدالهادي الفيلكاوي،

علي راشد فالح الهاجري

علي ضرغام عبدالله المتروك،

علي فاضل قمبر عابدين،

علي محمد خضير العلي،

علي يوسف علي السليم،

عواد يوسف عواد العازمي،

فارس فلاح محمد الديحاني،

فالح حمدان مفلح الصليلي،

فلاح حاكم مروح الظفيري،

فهد راشد العتيبي

فهد صلاح محمد العنجري،

فهد عوض عايد العازمي،

فهد مطلق فلاح الرشيدى،

فهد يسري عبدالعال الفوزان،

قبلان مبارك محمد العجمي،

محمد خالد محمد العجمي،

محمد راضي سعود الشمري،

محمد سامي عيسى بوناشي،

محمد سعد طبلان الرشيدي،

محمد صنت محمد المطيري،

محمد عواد غدير الرحيلي،

محمد متعب مبارك الهاجري،

مرزوق بدر عبدالرحمن العبودي،

مرزوق خالد الرشيدي،

مساعد علي حسن دعاله،

مسعود فهيد راشد المري،

مشعل فيصل بندر الدويش،

مشعل مطر حويان المطيري،

منصور هادي حزمي الدوسري،

ناصر بدر الرشيدي،

نايف أحمد فلاح العجمي،

نايف بتال الهرشاني،

نواف فالح عيد العازمي،

يعقوب اسماعيل حسين السيد هاشم،

يوسف ابراهيم سليمان الضعيان،

يوسف احمد محمد حسين،

يوسف حمود حبيب،

يوسف حمود عبدالكريم القلوشي،

يوسف عادل بطيحان الهاجري،

يوسف مجبل العازمي

أسماء الطلبة المقبولين لدورة وكيل عريف (مشغل آلية)

​​ابراهيم محمد عبدالله العجمي،

احمد محمد علي عوض،

أحمد ناجى سعد فرج،

أسامه جمال الروغاني،

الحميدي مناور الحميدي المطيري،

أنور خالد العنزي،

بندر جمال فيصل العتيبي،

جراح محمد جابر الجابر،

حسن عبدالرضا حسن محمد،

حسين سمير خضر الضفيري،

حمد حمود مقيت العجمي،

حمد دهاش رايف الرويعي،

حمد عبدالله عبدالمحسن الشريم،

حمد فؤاد حمود الحداد،

حمد نفاع رجاء الرشيدي،

حمود زبن مناور الرشيدي،

حمود محمد حمود السهلي،

خالد صالح احمد علي،

خالد طارق عبدالوهاب الدخيل،

ذيب منصور عبدالعزيز الهاجري،

ريكان رجاء عبيد الشمري،

زهير عبدالله حاجيه عبدالله،

سالم يوسف صنهات المطيري،

سعد عوض سعد الصواغ العازمي،

سعود خالد عايض العتيبي،

سعود زبن سعيد المطيري،

سعود مخلد سعود العازمي،

سلمان فيصل عزيز عنبر،

سيف عيد عواد الحريجي،

شهاب بدر ناصر بورباع،

عامر عبدالله ياسر العنزي،

عبدالرحمن حسين عبدالعزيز عبدالله المتروك،

عبدالرحمن مجبل براك العازمي،

عبدالرحمن محمد عبدالله العجمي،

عبدالرزاق ماجد طه عبدالله،

عبدالعزيز سالم الصليبي،

عبدالعزيز علي الراشد،

عبدالعزيز عمر غازي العتيبي،

عبدالكريم فيصل عبدالكريم المكيمي،

عبداللطيف طارق خليل ابراهيم العوضي،

عبدالله احمد براك العازمي،

عبدالله طاهر معتوق العلي،

عبدالله عوض حمد العازمي،

عبدالله مطلق سعد الرشيدي،

عثمان عيد شنيفي الماجدي،

عثمان فوزي أحمد الشطي،

عشق راشد ابراهيم المري،

علي محمد جلال السليماني،

علي محمد مزعل الشمري،

علي موسى عبدالله كاكولي،

علي نجم عبدالله المتروك،

على نواف المطيري،

عمار عيد مصبح الحريجي،

عمر علي العنزي،

عيد خالد عيد العبكل،

فارس فيصل حسن الفارس،

فايز محمد سالم مجلاد الفعم،

فهد احمد جمعان الرشيدي،

فهد مفيد خليل القلاف،

فيصل فريد ابراهيم قوشي،

قاسم جابر جاسم كمال،

ماجد نواف ثامر العنزي،

مبارك عبدالله مبارك العرادة،

محمد ذخير سعود الجبعري،

محمد رجا سعود العازمي،

محمد سعد الرشيدي،

محمد شاكر حسن المقصيد،

محمد شاهر المطيري،

محمد عادل عباس عيدي،

محمد عدنان عبدالكريم القلاف،

محمد فالح فهيد العجمي،

مشعل محمود باقر الزنكوي،

مشعل منصور رباح العتيبي،

ناصر بدر كريدي،

يوسف شداد المطيري،

يوسف عماد غنام الربيعان.