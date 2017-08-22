لا علاقة للسفارة بأسعار حملات الحج ولا نتقاضى أي رسوم مقابل التأشيرات

الحج لـ «البدون» عن طريق الجو أو الحافلات لا بالسيارات الخاصة

٥٠٠ «بدون» تقدموا للحج حتى الآن ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ١٠٠٠

ننسق مع «الأوقاف» لإصدار التأشيرات لـ «البدون» بأسرع وقت محمد هلال الخالدي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت د.عبدالعزيز الفايز ان حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي العهد لا تدخر جهدا في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للحجاج، ومن خلال الخبرة المتراكمة تمكنت من تنفيذ مواسم الحج السابقة بكفاءة عالية في ظل وجود حشود كبيرة من ضيوف الرحمن، وتأمين سلامتهم في فترة زمنية قصيرة وحيز مكاني محدود، لافتا الى ان المسؤولين لا يرغبون في الحديث عما يقدم في هذا الموسم كونه واجبا وشرفا اختص به الله حكام هذا البلد، سائلا الله ألا يحرمهم الأجر والثواب.



وأشار الفايز خلال مؤتمر صحافي عقدة أمس في مقر السفارة الى تعاون السفارة السعودية مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وموجها شكره لوزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج خليف الاذينة، ومعربا عن ارتياحه بالتعاون معهم وتجاوبهم وحرصهم على ان تتم اجراءات الحجاج من الكويت بكل سهولة ويسر، مؤكدا ان الوزير وكبار مساعديه يتفانون لجعل عمل السفارة اسهل وأيسر.



وعن الحجاج البدون والسفر للحج بالسيارات الخاصة، قال الفايز ان الحج يتم فقط عن طريق الجو او الحافلات، مضيفا لقد تكرر في وسائل الاعلام منع البدون من اداء فريضة الحج العام الماضي، وهذا حديث خاطئ وعار من الصحة، وما حدث هو تطبيق شروط الحصول على التأشيرة ومنها ضمان العودة ووثيقة صالحة وغيرها، وهذه الشروط لا تشمل البدون فقط وإنما جميع الجنسيات، وذلك لضمان حصول الحجاج على خدمات متكاملة، لافتا الى ان المملكة تولي موسم الحج اهمية كبيرة وكل اجهزة الدولة المدنية والأمنية مستنفرة لخدمة الحجيج، وهناك جهود مستمرة ولجان عليا وفرعية معنية بتقديم كل ما يمكن لأداء فريضة الحج.وحول ارتفاع اسعار حملات الحج الكويتية قال: ليست لنا علاقة بموضوع الاسعار أو شؤون الحجاج الكويتيين، وهناك حصة مخصصة للكويت توزعها وزارة الاوقاف بين المواطنين والوافدين، ونحن فقط نتعامل مع تأشيرات الوافدين، لافتا ان السفارة لا تتقاضى أي رسوم إدارية، وارتفاع الأسعار يعود الى نوعية الخدمات التي تقدمها الحملات، موضحا ان السفارة اصدرت اكثر من ١٥٠ ألف تأشيرة عمرة منذ بداية العام الحالي بخلاف باقي انواع التأشيرات من مرور ودخول حيث وصل العدد الكلي الى حوالي ٢٥٠ ألف تأشيرة بكل انواعها عبر النظام الالكتروني.



وعن الفترة المتبقية لإصدار تأشيرات الحج لغير محددي الجنسية، أوضح انها كافية والسفارة تستقبل طلبات التأشيرات حتى يوم السبت المقبل، كما انها مستنفرة بكل اجهزتها وموظفيها لإصدار هذه التأشيرات قبل يوم السبت، مشيرا الى انه حسب المعلومات المتوافرة هناك حوالي ٥٠٠ من غير محددي الجنسية تقدموا لوزارة الاوقاف للحج حتى الآن، متوقعا ان يصل العدد الى ١٠٠٠ كما تم تحديده مسبقا.



وردا على سؤال حول ايقاف السفارة لإصدار التأشيرات منذ الاحد الماضي قال: هذا غير صحيح وإشاعة يروج لها لهدف ما، ومازلنا نستقبل الطلبات حتى يوم السبت المقبل عن طريق الحملات التي يسجل فيها الوافد، لافتا الى ان دور السفارة هو التأكد من الوثائق وصلاحياتها مثل جوازات السفر والإقامة وإذا اكتملت هذه الشروط تعمل السفارة على طباعة الملصق بعد وصول الموافقة من الجهات المختصة في المملكة، وبالتالي فإن الرفض اذا وجد يبنى على طلبات التأشيرات وإن حدث يكون بسبب عدم اكتمال تلك الطلبات. وبخصوص ما تردد من ان المملكة منعت فئة غير محددي الجنسية او جنسيات اخرى من اداء فريضة الحج العام الماضي شدد على ان السعودية لا تمنع أي حاج او معتمر اذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة ومنها جوازات السفر المقروءة آليا حتى يمكن للشخص الدخول عبر المنافذ السعودية بعد تدقيق بياناته وقراءتها آليا عبر الجهاز، وبخصوص تعرض الوافدين الى مساومات مالية من قبل بعض الحملات قال «من لديه اعتقاد انه تم التحايل عليه من قبل الحملات فعليه ان يشتكي لوزارة الاوقاف او المخافر ولا يأتي الى السفارة فليست لنا سلطة على الحملات».



وشدد الفايز على ان اصدار تأشيرات الدخول حق سيادي للمملكة كما هو معمول به في جميع الدول، ونتمنى ألا يعتقد اي شخص في اي مكان أن بإمكانه أن يدخل المملكة دون توافر الاشتراطات المطلوبة خاصة ان المنطقة تعيش فترة حرجة ما يجعل المملكة تعمل انطلاقا مما تمليه عليها مصالحها الوطنية والقومية والإسلامية.

وكيل وزارة الحج السعودية أبدى تعاونه مع البعثة الكويتية

آلية لتسجيل «البدون» في مسارالحج الإلكتروني وحل أي مشكلات تواجههم

اجتمع رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية سطام المزين ومسؤول مسار الحج الإلكتروني عبدالرحمن المطيري بوكيل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والمشرف العام على مسار حجاج الخارج الإلكتروني محمد البيجاوي.

وقال المزين في تصريح صحافي عقب الاجتماع: تم التباحث مع وكيل وزارة الحج السعودي حول آلية تسجيل الحجاج من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، وتم التوصل إلى الحلول المناسبة، والاتفاق على ادخالهم في مسار حجاج الخارج الإلكتروني عبر الإدخال اليدوي.

وأوضح المزين ان اللقاء وضع الكثير من النقاط فوق الحروف، وكان يهدف في المقام الأول الى التسهيل والتيسير على المقيمين بصورة غير قانونية، لاسيما بعد صدور الموافقة الرسمية من قبل المملكة العربية السعودية في السماح لهم لأداء مناسك الحج هذا الموسم.

وذكر ان فرق وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ومن خلال إرشادات وتعليمات رئيس البعثة الكويتية خليف الأذينة، كانت حريصة على متابعة جميع الأمور الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية، ومسابقة الزمن، حتى لا تكون هناك أي مشكلات أو عراقيل تقف حجر عثرة أمام أدائهم لمناسك الحج خلال العام الحالي.

وشكر وكيل وزارة الحج والعمرة السعودي على تعاونه مع وفد البعثة الكويتية في مختلف الأمور، وعلى رحابة صدره وحسن تفهمه لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.

من جانبه، أكد عبدالرحمن المطيري عدم وجود أي ملاحظات على مسار الحج الإلكتروني السعودي، لافتا الى انه كان سهلا، وميسرا ولم تكن هناك أي صعوبات في طريقة استخدامه.

ولفت المطيري الى ان البيجاوي أبدى تعاونا غير محدود من أجل التسهيل على المقيمين بصورة غير قانونية لأداء فريضة الحج، مؤكدا استعداده لحل أي مشكلات أو تحديات قد تواجههم أثناء عملية التسجيل.