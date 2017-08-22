تكليف موظفي الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي بالتواجد على مدار 24 ساعة

تخصيص قطعتي أرض لاستخدام الحاويات الفارغة وعمل بوابات ذكية لدخول الشاحنات

المجلس أدان حادث الدهس في مدينة برشلونة وحادثتي الطعن الإرهابي في إحدى المدن الروسية ومدينة توركو الفنلندية مريم بندق ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس أمس. وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن إنجاز قرار بزيادة نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بهدف توفير المزيد من فرص العمل مع ضوابط دعم الأمن الوظيفي متوقعة اصدار القرار قريبا. وأكدت المصادر أنه يتم التخطيط على اكثر من صعيد لتقوم الدولة على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات. وأوضحت ان الخطط تتضمن استمرار الحكومة في التوظيف الحكومي بحسب الإمكانيات المتاحة الى جانب فتح المزيد من المجالات ليكون المواطن صاحب عمل خاص يديره بنفسه. واستطردت المصادر: ان نجاح خطط الحكومة تتطلب انفتاح المواطن على العمل الخاص واستمرار تعاون ممثلي القطاع الخاص، وأيضا نطمح الى التعاون مع مجلس الأمة لتقليل الفجوة بين مزايا القطاع الحكومي الممثلة في الكوادر والمزايا التي تتحملها الحكومة للمواطن في القطاع الخاص. وبشأن المطالبة بإعطاء أبناء الشهيدين الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني كل الامتيازات والحقوق الخاصة بالشهداء وذويهم، ردت المصادر: بناء على امر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تم ذلك اعتبارا من الواجب الوطني والإنساني. وردا على سؤال حول معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أكدت عليها لجنة الميزانيات البرلمانية، اجابت المصادر: ان الحكومة باستكمال العمل الذي تقوم به الآن تكون قد نجحت في معالجة اكثر من 85% من هذه الملاحظات بقرارات تنفيذية صريحة وواضحة ويتم عمل تقرير شامل بجميع القرارات وإجراءات المعالجة التي تمت على مستوى كل الوزارات المختلفة لرفعه إلى مجلس الأمة. واستدركت المصادر قائلة ايضا: لدينا تقريران آخران عن معالجة ما ورد في استجوابي الوزيرين السابقين للإعلام والأشغال. وحول مطالبة بعض النواب بأن يرأس النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الهيئة العامة لذوي الإعاقة، قالت المصادر ان للهيئة مجلسا اعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة، وقانونا هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأتاح القانون انابة احد الأعضاء. هذا، وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم لتخفيض المدد البينية بين ترقيات أعضاء النيابة والقضاء لتصبح المدة الأولى 5 سنوات على أن تكون باقي المدد للترقيات 4 سنوات. وحول تغليظ العقوبات على المتلاعبين بدعم العمالة، اكدت المصادر ان هناك موافقة على تغليظ العقوبات بحيث تصبح العقوبة السجن 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لمن يتلاعب في الحصول على الدعم الى جانب ان العقوبات ستطول الشركات التي تسهل هذا التلاعب. وردا على سؤال حول اعتماد استثناء اي فئة او وزارة من قرار بصمة الحضور والانصراف ردت المصادر: لم يتم اعتماد اي استثناءات.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن الحزن والأسى لوفاة المواطنين الكويتيين د.وليد العلي - إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير، والمواطن فهد الحسيني - اللذين استشهدا في الهجوم الإرهابي الآثم على أحد المطاعم في العاصمة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو خلال وجودهما في رحلة دعوية، وقد استنكر المجلس بشدة هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، والمجلس يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرتيهما الكريمتين، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته، ويجزيهما خير الجزاء على كل ما قاما به من أعمال خيرية، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، ويلهم أسرتيهما الكريمتين وذويهما جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وبهذا الصدد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بمكرمة صاحب السمو الأمير بأن يُعَامل ذوو الشهيدين معاملة شهداء الكويت الذين يتمتعون برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري.

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية الصين الشعبية/ تشانغ قاو لي، مؤكدا على ما تمثله هذه الزيارة من أهمية كبيرة في تدعيم التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما تمثله من فرص لتبادل وجهات النظر حول القضايا موضع الاهتمام المشترك والجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع، متمنيا للضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح - مجلس الوزراء علما بشأن إلقاء القبض على أحد المحكومين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدلي إنفاذا لحكم محكمة التمييز، وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها رجال الأمن وتمكنهم من القبض على أفراد هذه الخلية الإرهابية، سائلا الله تعالى أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن توصيات لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ، والخاصة بتحويل بعض الخطوط الملاحية من ميناء الشعيبة إلى ميناء الشويخ، وقيام الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي وهي (الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للبيئة - وزارة الصحة - بلدية الكويت - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - وزارة الإعلام) بتكليف موظفي هذه الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي في الموانئ بالتواجد على مدار (24) ساعة، وتكون التبعية الفنية لهؤلاء الموظفين للإدارة العامة للجمارك، كما كلف الجهات المسؤولة عن الإفراج الجمركي للأغذية (الهيئة العامة للغذاء والتغذية - بلدية الكويت) باستخدام المختبرات المتنقلة المتوافرة لدى الإدارة العامة للجمارك لحين استكمال مختبراتها في الموانئ، بالإضافة إلى تخصيص قطعتين من الأراضي عن طريق الهيئة العامة للصناعة، الأولى خارج المنطقة الأمنية لاستخدام الحاويات الفارغة، والثانية جنوب المينا لعمل بوابات ذكية لدخول الشاحنات.

ومن منطلق ما تسعى له الحكومة من تقليص الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تضمن ما قامت به وزارة التجارة من تطوير نتج عنه سرعة انجاز الوقت المستغرق لتأسيس الشركات الفردية وإصدار الرخص التجارية وتقليص الخطوات المطلوبة، حيث بين أن هذه الإجراءات قد اسفرت عن اصدار 2500 رخصة منذ الأول من ابريل الماضي.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أدان مجلس الوزراء حادث الدهس في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا مؤخرا، وحادثتي الطعن الإرهابي في إحدى المدن الروسية ومدينة توركو الفنلندية، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وإصابة العديد من الأبرياء، وقد أعرب المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة، مجددا موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة صوره وأشكاله.