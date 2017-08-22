أعلنت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء عن إزالتها 25 تعديا تمثلت في ديوانيات وحدائق انشأها اصحاب المنازل على ارتداد مشروع طريق 6.5 السريع.

وقال مدير متابعة اللجان في لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء المقدم المتقاعد عبدالله الحوطي لـ «كونا» ان اللجنة أزالت هذه التعديات بهدف تمكين وزارة الأشغال العامة من استكمال تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف الحوطي ان قيام اللجنة بإزالة هذه التعديات على ارتداد مشروع طريق 6.5 السريع جاء بناء على طلب وزارة الأشغال العامة، مؤكدا حرص اللجنة على التعاون مع كل الجهات الحكومية لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة.