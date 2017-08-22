بشرى شعبان

وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اتفاقية وثيقة مشروع الطاقة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر والأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري ونائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- الكويت ديما الخطيب.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية أن مشروع الطاقة سيرتبط باستراتيجية السياسة العامة للطاقة في الكويت، موضحا أن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية من أهم هذه المشاريع. وأشار د.مهدي إلى أن مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة يعتبر من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة الذي يخدم ركيزة البيئة المعيشية المستدامة ويحقق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن يكون ١٥%‏ من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأشار د.مهدي إلى تقرير الكويت لأهداف التنمية المستدامة والذي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في ابريل ٢٠١٨. وفي سياق متصل، وجه د.مهدي دعوة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لحضور انطلاق تقرير أوسلو المزمع عقده في ١٣ من سبتمبر من العام الحالي والذي يقام برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

من جهتها، أشادت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر بالتعاون البناء بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وثمنت د.عمر على المشروع وما له من أهمية ومردود اقتصادي واجتماعي وبيئي على الكويت.