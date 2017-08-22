استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وعضو هيئة المكتب وعضو مجلس الإدارة أسامة النصف.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح حيث قدم لسموه فاروق علي بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان حيث قدم لسموه الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية احمد مشاري الفارس وذلك بمناسبة تعيينهما في مناصبهما الجديدة.

من جهته، اثنى سموه على إنجازات وزارة التجارة والصناعة وما تم تحقيقه في مجال تسهيل بيئة الأعمال، مؤكدا دعمه الكامل لكل ما يحقق مصلحة المواطنين والمقيمين، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للوكيلين المساعدين في أداء مهام عملهما.