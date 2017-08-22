الحمر: نضطلع بأدوار اجتماعية مهمة تعزز دور الكويت الإنساني والاجتماعي والخيري

في إطار خطته الإستراتيجية لتطوير العمل الخيري بالمنطقة أعلن البنك الكويتي للطعام عن برنامج المساعدات الالكتروني لأول مرة للمواطنين والمقيمين داخل الكويت، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الالكتروني للبنك www.kuwaitfoodbank.org.

ويسعى البنك الكويتي للطعام من خلال البرنامج الجديد إلى تقديم الإعانة للأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية ومادية ومدهم بما يحتاجونه سواء بشكل نقدي أو عيني أو تقديم حلول اجتماعية بهدف تفريج كربهم، وتحسين معيشتهم، وإدخال السرور على قلوبهم فضلا عن سد احتياجاتهم الضرورية والتخفيف عن كاهلهم.

وبهذه المناسبة قالت الباحثة النفسية في البنك لطيفة الكندري إن برنامج المساعدات الاجتماعية يستهدف إشاعة التكافل، وتعميق الأخوة، وبث الرحمة بين أفراد المجتمع، لتجعله كأسرة واحدة، يرحم فيها القوي الضعيف، ويحسن فيها الغني إلى الفقير.

وأوضحت الكندري أنه يمكن لجميع شرائح المجتمع الاشتراك في البرنامج عن طريق التسجيل على الموقع الالكتروني للبنك، حيث يتم بعد ذلك الاتصال على الحالات المسجلة عن طريق وحدة الاتصال بإدارة البحث الاجتماعي لتحديد موعد وبعدها تتم دراسة الحالة وتغطية جميع احتياجات الأسرة حسب الدراسة.

وأضافت الكندري أن إدارة البحث الاجتماعي تقوم بالتنسيق مع الحالات لزيارتها ميدانيا في منازلها وذلك بهدف الدعم النفسي لهم والاطمئنان على وضعهم الاجتماعي والوقوف على احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

من ناحية أخرى، قال الباحث النفسي يزيد الأنصاري أنه بعد دراسة الحالات والتأكد من جديتها والاطلاع على مدى احتياجها من خلال الزيارات الميدانية يتم توجيه الأسرة الى الإدارة الاقتصادية المعنية بصرف صرف الرواتب للأسر المتعففة لتغطية احتياجاتهم الأساسية من مصاريف ايجار ومصاريف دراسية والتزامات شهرية ويتم دعم الأسر بتموين شهري حسب احتياج الأسرة من مواد تموينية شهريا أو كل ثلاثة أشهر، وهو ما يكون له الأثر الكبير في نشر روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر».

وأكد أمين سر البنك سالم الحمر أن الجمعية تضطلع بأدوار اجتماعية مهمة داخل البلاد تعزز من دورها الإنساني والاجتماعي والخيري، مضيفا أن الجمعية ستظل تضطلع بالمســؤولـــية الإنســانـية والمجتمعية الملقاة على عاتقها ولن تدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه ان يرتقي بمسيرة العمل الإنساني بما يعزز من دورها في قطاع العمل الخيري.

ويعمل البنك الكويتي للطعام على توفير سبل الراحة لجميع المتبرعين والحريصين على دفع الزكاة والصدقات بشكل يلائم جميع ظروفهم اليومية وتوفير أوقاتهم. وقد أنشئ البنك بمبادرة من رجل الأعمال بدر الخرافي وذلك بعد اخذ موافقة رسمية من الجهات الإدارية المختصة والقرار الوزاري رقم (أ/76) لسنة 2016 بإشهارها كجمعية رسمية خيرية.