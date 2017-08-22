المجدلي: برامج الإرشاد الوظيفي تهدف لتطوير متطلبات الباحثين عن عمل بـ «الخاص»

الحجاج: تعاوننا مع الهيكلة لتطوير العمالة الوطنية وإعداد قيادات مستقبلية عقد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اتفاق تعاون مشترك مع بنك الخليج لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في إنشاء مركز للإرشاد الوظيفي يهدف إلى ارشاد وتوجيه الباحثين عن عمل وتحديد مسارات العمل المناسبة بأحدث التقنيات، وتقديم أفضل وأسرع خدمة لتسكين وتوظيف الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية في بيئة العمل المناسبة لهم.

وقع العقد من البرنامج الأمين العام فوزي المجدلي ومن بنك الخليج مدير عام الموارد البشرية سلمى الحجاج، وبعد توقيع العقد قال المجدلي: نظرا لرغبة البرنامج في تطوير نظام العمل بالإرشاد الوظيفي لاستيعاب عدد كبير من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص قام البرنامج بشراء نظام الارشاد الوظيفي (بروفايل) لتسهيل تلك العملية لتحقيق أهدافه في هذا الجانب، وهي ضرورة تفعيل هذا النظام لأهمية الاستفادة منه وشراء وحدات لتشغيله، وذلك بالسعي الى إشراك القطاع الخاص ممثلا ببنك الخليج للاستفادة من تفعيل النظام وتطبيقه لباحثيه.

وانطلاقا من مبدأ المشاركة الفعالة بين مؤسسات الدولة، فقد تم إبرام عقد اتفاق مشترك في مجال الارشاد الوظيفي على أن يقوم بنك الخليج بتوفير الوحدات اللازمة ويلتزم بتزويد النظام بالوحدات لتفعيله لدى البرنامج، وذلك خلال فترة زمنية محددة ثم الاتفاق عليها.

وأشار المجدلي إلى أن نظام الارشاد الوظيفي (البروفايل XT) هو تقييم كامل ومتعدد الاستخدامات، يقيس خصائص الشخص الكامل من خلال اسلوب التفكير والاستنتاج وقياس السمات الشخصية، وكذلك قياس الاهتمامات العملية والمهنية.

وأكد أنه تم توفير نحو 50 وحدة لنظام بروفايل لتشغيل نظام الارشاد الوظيفي قبل تاريخ 20 الجاري، وإعداد البيانات اللازمة لتفعيله ليتسنى للبرنامج بدء العمل بموجبه وفقا للخطة الزمنية التي يتم الاتفاق عليها خطيا مع البنك وتحديد الوحدات في حال الحاجة إليها والاستفادة منه لتفعيل نظام الارشاد الوظيفي لديه، ليتمكن البنك من تقييم المتدربين لديه لتسكينهم على الشواغر المناسبة لهم ومنع عملية التسرب بعد فترة التدريب.

وسيقوم البرنامج بتوفير كل ما هو لازم للبنك ليتسنى له تشغيل نظام الارشاد الوظيفي (بروفايل) على الوجه السليم.

من جانبها، قالت مدير عام الموارد البشرية ببنك الخليج سلمى الحجاج: نهدف لتحقيق مصلحة تطوير العمالة الوطنية الكويتية من خلال برنامج اجيال الذي يقوم به بنك الخليج في نسخته الرابعة والمتخصص في المهارات القيادية والمصرفية للشباب الخريجين وأن الفكرة ليست في التوظيف بالكم والأعداد ولكن الفكرة في تهيئة قيادات مستقبلية، مؤكدة ان تعاون البنك مع البرنامج يهدف للوصول إلى جميع القنوات لتهيئة الشباب لتولي المراكز القيادية من خلال برنامج الهيكلة للمساعدة في تطويرهم وتقديم الارشاد الكافي ليكونوا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.

وردا على سؤال حول نسبة القياديين في البنك حاليا مقارنة بالماضي، اوضحت أن نسبة القياديين في البنك سابقا كانت 30% من الكويتيين وأننا نفتخر الآن بأنها أصبحت ما يقارب 50% وذلك من خلال البرامج التدريبية المختلفة ونسعى لزيادة النسبة خلال السنوات المقبلة.