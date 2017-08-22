بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم عن مشاركة 21 جهة خيرية في مشروع الاضاحي للعام 2017 منها 17 جمعية خيرية و4 مبرات.

وبين كاظم في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة وبعد أن بادرت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوضع الضوابط الخاصة في مشروع الاضاحي للعام عممت الوزارة على الجهات الخيرية المشروع وفتحت باب المشاركة لمن يرغب وتلقت طلبات من 21 جهة.

وأضاف أن ابرز الضوابط التي اعتمدت هي: يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل اشكالها وكل الاماكن واعتماد استخدام وسائل جمع التبرعات من خلال اجهزة الدفع الالكتروني والتطبيقات الالكترونية على الهواتف الذكية، بالاضافة الى الاستقطاع البنكي والكي نت داخل المقر، أما بالنسبة للاماكن العامة (المجمعات التجارية، الساحات العامة) فيمنع منعا باتا الجمع فيها الا بموجب موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

واضاف كاظم أنه من الضوابط ايضا أن تلتزم الجمعيات الخيرية بأخذ موافقة وزارة الشؤون ووزارة الخارجية لشأن تحويل التبرعات التي جمعت من المشروع الى الخارج، وعلى الجمعيات ايضا الحصول على موافقة الوزارة في حال استقبال اي تبرعات من الخارج، مشيرا الى أنه على الجهات المشاركة في المشروع الالتزام بتزويد الوزارة بتقرير الحصيلة النهائية عن الايرادات ومصروفات المشروع وذلك في موعد اقصاه 15 يوما من تاريخ مخاطبة الوزارة، وايضا على الجهات تزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن المدة المصرح لهم فيها بجمع التبرعات الحسابات المعتمدة من الوزارة، وتتولى ادارة الجمعيات الخيرية التدقيق ورفع تقرير بالملاحظات.

وختم كاظم بالتأكيد على أن الوزارة تقوم بمتابعة دائمة لوسائل التواصل الاجتماعي لرصد اي مخالفة وكذلك مدى التزام الجهات باللوائح والضوابط وتعالج الأمر بشكل مباشر.