البلوشي: مسح ميداني لـ 1200 منزل من 5000 لتركيب مرشّدات المياه النموذجية

الاء خليفة

شدد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق على ضرورة ترجمة جهود اعضاء اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة إلى أرقام لتوضيح كيفية احتساب عملية الترشيد وأثرها على فاتورة المستهلك.

وأكد المرزوق، في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع الـ31 للجنة بمشاركة عدد من قيادي وزارة الكهرباء والماء والأعضاء الممثلين لوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ومحافظات الدولة، أكد ضرورة وضع آلية للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في متابعة استهلاك الطاقة الكهربائية وترشيدها، لافتا الى التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر تعميم تطبيق الاضاءة الاوتوماتيكية على الهيئات والمراكز التابعة لها.

وقال انه تم في الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال واستعراض أعمال اللجنة الفنية والإنجازات الترشيدية للجهات المشاركة اضافة الى تقارير ضباط الاتصال.

من جانبه استعرض مقرر اللجنة الفنية ناصر البلوشي مشروع ترشيد المياه النموذجي الذي تنفذه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء مشيرا الى استقبال 1200 طلب من أصل 5000 منزل سيتم عمل مسح ميداني لهم وتركيب المرشدات وأخذ قراءات المنازل قبل وبعد التركيب.

بدوره قال رئيس لجنة الترشيد خليفة الفريج انه تم مخاطبة وزارة التربية لمشروع (ترشيد2) الذي يتضمن زيارة 150 مدرسة في الفصل الدراسي المقبل في جميع محافظات البلاد.

واضاف ان المشروع يهدف الى تغطية شريحة طلبة المدارس لايصال رسالة ترشيد الكهرباء والماء وأهمية المحافظة عليها داعيا المحافظات والقطاع النفطي الى المساهمة في دعم المشروع.

من جانبها قدمت رئيس فريق الترشيد للقطاع الحكومي والخاص إقبال الطيار عرضا مرئيا عن حملات الترشيد للمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية وزيارة الدواوين بالتعاون مع فريق الدفاع المدني لجميع محافظات الدولة وذلك لنشر ثقافة الترشيد. فيما قدم ممثل مؤسسة البترول الكويتية عبدالله الحبيل عرضا مرئيا بشأن حصول المؤسسة على الشهادة الذهبية للمباني الخضراء وتحقيق أعلى المعايير البيئية في منشآتها من اجل ضمان وتوفير بيئة عمل صحية ومثالية للعاملين في المجمع النفطي.