أعلن السكرتير العام المساعد لنقابة العاملين في وزارة الاشغال العامة طلال العازمي عن مسابقة بالتعاون مع احدى شركات السفريات لسحب ٣ تذاكر سفر (كويت - دبي - كويت) يوم أمس في بهو وزارة الاشغال العامة بجنوب السرة، موضحا ان المسابقة تأتي في اطار الانشطة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان مجلس ادارة النقابة مستمر في تقديم الانشطة والخدمات لأعضاء الجمعية العمومية كأحد الادوار الاساسية المنوط بها مجلس الادارة. فهناك العديد من الرؤى والأفكار التي يسعى مجلس الادارة لتطبيقها خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات والمسابقات والجوائز، مشيرا الى ان مجلس ادارة النقابة حريص كل الحرص على التفاعل مع اعضاء الجمعية العمومية من خلال هذه الأنشطة والخدمات تقديرا للمسؤولية والثقة التي منحهم إياها أعضاء الجمعية العمومية.

وذكر ان المسابقة سوف يتم السحب عليها بطريقة عشوائية لضمان الشفافية فيمن سيفوز بها من اعضاء الجمعية العمومية، كما سيتم الاعلان عنها في جميع اروقة الوزارة والمواقع الخارجية لإحاطة كل اعضاء الجمعية العمومية بها وليتسنى لهم المنافسة فيها في الموعد المحدد.