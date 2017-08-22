قامت جمعية السلام للأعمال الإنسانية بتوزيع مئات الحصص من كسوة العيد والعودة الى المدارس للأسر المتعففة داخل الكويت والذي أقيم على مسرح الحضانة التابع لجمعية كيفان التعاونية والمقام في الفترة من ١٧-٢٠ اغسطس، ضمن معرضها الذي تقيمه للمرة الرابعة على التوالي. وقال مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية الخيرية د.نبيل العون إن الجمعية سباقة دائما منذ نشأتها لتقديم العمل الخيرى والإنسانى في داخل الكويت، معتبرا العمل الخيري ميزة بارزة من مزايا أهل الكويت، ومضيفا أن الجمعية لا تبخل بأي جهد في تفقد احتياجات الأسر المتعففة التي تعيش على ارض الخير جاء ذلك إثر اختتام الجمعية لمعرضها لكسوة المحتاجين وتوفير تجهيزات المدارس. وقال العون إن هذا المعرض هو الرابع من نوعه يسعى إلى تغطية ١٨٠٠ أسرة متعففة أي ما يقارب الـ ١٢ ألف مستفيد، وان الحقيبة المدرسية تغطي 5 آلاف طالب وطالبة، مشيرا الى أن ان اول معرض اقامته الجمعية غطى نحو ٤٠٠ أسرة وهذه السنة وصل إلى أسرة متعففة من جميع الجنسيات. وبين أن الجمعية تقوم كل ثلاثة أشهر بعمل معرض مرة لكسوة الصيف ومرة لكسوة الشتاء والثالثة للعودة للمدارس، لافتا إلى تنوع تجهيزات المعرض الذي يشمل ويغطي جميع مستلزمات الأسرة من القرطاسية والشنط والأحذية حتى حليب الرضع وملابس النساء والرجال كما أن الشراشف والبطاطين جزء من تجهيزات المعرض حرصا على تقديم كل ما يلزم هذه الأسر ويخفف من معاناتها.

وشكر جمهور المتبرعين على تقديم هذه المعروضات وخص الشركات المساهمة وبعض المحلات التجارية، مضيفا أن كثيرا من المتبرعين من ذوي الايادي البيضاء من اهل الكويت الكرماء تفاعلوا مع معرضنا هذا العام ومدوا له الدعم ضمن ما يعرف عن أهل الكويت من خير يسارعون لتقديمه لأي انسان محتاج للمساعدة، داعيا المتبرعين الى المساهمة بما استمرار تفاعل هذه الجهات مع أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية ضمن ما تجود به انفسهم لإسعاد الاسر المتعففة التي تعيش على ارض العطاء والخير المتميزة به منذ زمن طويل.