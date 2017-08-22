عادل الشنان

وجه وزير الخدمات ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ الى حفظ حقوق العاملين لديها والمنتهية خدماتهم من قبل احدى الشركات المتعاونة معها.

وقالت المؤسسة في بيان لها امس «انه لا علاقة لها بإنهاء خدمات الموظفين إنما الأمر مرتبط بإحدى الشركات التي تعمل لديها ضمن العقود المبرمة»، مشيرة الى انها باشرت فعليا دورها القانوني ببحث الموضوع مع الشركة المعنية لضمان حقوق جميع العاملين لديها والمنتهية خدماتهم حرصا منها على الالتزام بقوانين العمل المعمول بها بالبلاد والإجراءات المنظمة له وللتأكد من تسلم جميع العاملين كامل حقوقهم. وأشارت الى ان التوصيات الوزارية أكدت ضرورة الحرص على تطبيق القانون واعطاء الموظفين جميع حقوقهم او تطبيق الجزاءات على الشركة وفقا للمنصوص عليه بالعقد المبرم بينها وبين «الموانئ»، مؤكدة حرصها والتزامها بضمان حقوق جميع العاملين لديها ولدى جميع الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم.