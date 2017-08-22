أعلن فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية عن نجاح الحملة البيئية الاولى لرفع المخلفات عن شاطئ الخيران الشمالي جنوب الكويت وذلك ضمن مبادرة «بحرنا» والتي تهدف لحماية البيئة البحرية والشواطئ. وقال رئيس فريق الغوص الكويتي وليد الفاضل لـ (كونا) إن حملة تنظيف سواحل الخيران نجحت في رفع طن من مخلفات بلاستيكية وقطع خشبية ومخلفات أخرى وتم رفعها حفاظا على البيئة البحرية وكائناتها من أجل جعل الساحل نظيفا ليتمتع به رواده دائما. وبين الفاضل أن معظم هذه المخلفات جاءت إلى الشاطئ من خلال بعض رواد المكان الى جانب الرياح الجنوبية التي هبت على الكويت مؤخرا مبينا ان الفريق استغل انحسار ماء البحر بهدف سهولة رفع هذه المخلفات. واضاف الفاضل ان ساحل الخيران الجديد يحتوي على سواحل عديدة ومن المشاريع التنموية الكبيرة بالكويت وهي من السواحل البيئية المهمة نظرا لتمتعه بالكثير من الحياة الفطرية اذ يعتبر محمية طبيعية مما أثرى تواجد الاسماك والكائنات فيه.