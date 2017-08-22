في خطوة استباقية، وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل أن البنك المركزي وعد اتحاد الكرة بمتابعة جميع الأمور التي تثير الشبهات في ملف المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات على أن يتم تزويد اتحاد الكرة بكل التفاصيل، جاء ذلك خلال اجتماع جمعه أمس مع ممثلي البنك المركزي وعضو اللجنة المؤقتة جواد مقصيد.

وأشار خليل إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للقرارات التي تم اتخاذها مسبقا من قبل اتحاد الكرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي اتخذت في وقت سابق قرارا بحجب موقع المراهنات «Bet365».

ويعد الموقع من أشهر المواقع في المراهنات، الأمر الذي تسبب في إدخال الشك لدى بعض اللاعبين واتهام آخرين بأنهم يتلاعبون في نتائج المباريات من خلال تغيير بعض النتائج، حيث يتم احتساب مقابل مالي في عدة أمور، أبرزها توقع النتيجة وحالات الطرد وتوقيت احتساب ركلات الجزاء، الأمر الذي دعا اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار سريع بتشكيل لجنة من قبل الهيئة واتحاد الكرة وهيئة الاتصالات والبنك المركزي للحد من هذه الظاهرة السلبية.