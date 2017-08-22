عادل الشنان

باشرت مؤسسة الأراضي الكورية بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضع التصورات الأولية لمخطط مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني واقتراح بعض التصاميم المرتبطة بشبكات الطرق وخدمات البنية التحتية للوحدات السكنية التي ينوي تنفيذها على طراز المدن الذكية.

وكشف مصدر مسؤول بالمؤسسة عن أن العمل جار حاليا لمتابعة إزالة المعوقات المتمثلة في سكراب السيارات والإطارات، ومزارع الدواجن والدراكيل ومصانع التعدين، حيث إن هناك توصية رسمية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء للجنة الخدمات العامة بالمجلس لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالتنفيذ.

وأضاف المصدر أن الجانب الكوري قدم مقترحا أوليا عن تخطيط الجزء الأول من المشروع وعرضه على وزير الدولة لشؤون الإسكان والطاقم الهندسي خلال الاجتماع الماضي حيث تم وضع الملاحظات والتوصيات بشأن اجراء التعديلات المطلوبة بما يتناسق مع متطلبات الحياة الاجتماعية والأسرة الكويتية.

ولفت إلى أنه من المقرر وفقا للعقد المبرم مع الجانب الكوري بشأن التخطيط والتصميم أن يتم خلال عام ونصف العام الانتهاء من مخططات المدينة الذكية الأولى يليها مباشرة طرح مناقصات تنفيذ الأعمال على الشركات المختصة تحت اشراف وادارة شركة كويتية كورية.

وفيما يتعلق بمساحة القسائم بيّن المصدر أنها لن تقل عن 400 متر مربع وستتجاوز 25 ألف قسيمة سيتم البدء في توزيعها عند الانتهاء من تحديد أولويات التوزيع بالتعاون مع ادارة التنسيق والبرامج والتخطيط والتصميم واللجنة السكنية في مجلس الأمة.

وتابع أن المؤسسة تباشر حاليا تخطيط وتصميم مشروع جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله لتفادي تأخير توزيع 12 الف وحدة سكنية تنوي توزيعها السنة المالية الحالية.