ارتفع سعر برميل النفط 1.07 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين ليبلغ مستوى 48.76 دولار أميركي مقابل 69ر47 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية استمرت اسعار النفط الخام بالتراجع خلال تداولات امس الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط في الولايات المتحدة وفقدان المعروض العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 13 سنتا لتصل إلى مستوى48.55 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر أمس ينحو 25 سنتا لتصل إلى مستوى 45ر52 دولار للبرميل.