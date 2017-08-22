استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى0.301 دينار كما استقر اليورو عند مستوى0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 388ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 313ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الاثنين مع استمرار التوترات السياسية وحالة عدم اليقين.

وادت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن جدول الاعمال الاقتصادي للرئيس الامريكي دونالد ترامب والشكوك فى ان يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة الثالث هذا العام الى ضعف الدولار مؤخرا.