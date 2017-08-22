في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بالبلدية تحت عنوان «بتعاونكم نجملها»، شنت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية الفروانية حملة ميدانية شاملة استهدفت جميع المناطق التابعة للمحافظة حيث أسفرت عن تحرير 11 مخالفة لعمال يقومون بفرز النفايات، وضع 90 ملصق على سيارات مهملة بمنطقة خيطان، وضع 76 ملصق (x) على سيارات مهملة في منطقة الرحاب، رفع 10 سيارات مهملة بمنطقة صباح الناصر، رفع 12 سيارة مهملة بمنطقة الرقعي،,رفع 10 سيارات بمنطقة أشبيلية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج إنه أعلن حالة الطوارئ في جميع المراكز التابعة للمحافظة من خلال تعميمه بتكثيف الحملات وإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة تزامنا مع حملة «بتعاونكم نجملها»، وذلك من خلال رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع وغسيل وتبديل الحاويات وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المحافظة.

وأشار الخرينج إلى أن الحملة التي انطلقت بكافة المراكز، وأنه قد تم إنذار جميع السيارات المهملة والمركونة في جميع مواقف السيارات والجمعيات والمخافر تمهيدا لرفعها بعد إنتهاء المدة القانونية للإنذار.

وتابع إن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها، لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعد مهلة أخيرة من أجل رفعها، كما يمثل الإشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وكشف الخرينج بأن الحملة شملت تبديل الحاويات القديمة والتالفة في جميع المناطق، لافتا إلى أنه تم تبديل 105 حاويات حجم 1100 بمنطقة الجليب، تبديل 100 حاوية بمنطقة صباح الناصر حجم 240، تبديل 300 حاوية حجم 240 بمنطقة عبدالله المبارك، تبديل 200 حاوية بمنطقة اشبيلية حجم 240، تبديل 200 حاوية بمنطقة الرحاب حجم 240، تبديل 50 حاوية حجم 240 و50 حاوية حجم 1100 بمنطقة الفروانية، تبديل 50 حاوية حجم 240 و50 حاوية حجم 1100 بمنطقة خيطان، تبديل 200 حاوية بمنطقة العارضية حجم 240، تبديل 100 حاوية حجم 1100 بمنطقة الرقعي، تبديل 300 حاوية حجم 1100 بمنطقة الأندلس، وتبديل 350 حاوية بمنطقة الفردوس.

كما أكد على غسيل 1100 حاوية في جميع المناطق بالمحافظة، مشيرا إلى تواصل الحملات والتصدي للتجاوزات المتمثلة بإشغالات الطرق بأنواعها كافة سواء السيارات المهملة أو المعروضة للبيع في الشوارع والساحات بالمحافظة.