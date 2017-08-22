نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء حملات ميدانية لرفع مستوى النظافة العامة والكشف على المخازن والجمعيات والباعة الجائلين تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة بالبلدية تحت شعار«بتعاونكم نجملها»، حيث أسفرت الحملات عن رفع 8588 مترا مكعبا من الأنقاض إضافة الى رفع 25 سيارة مهملة ووضع 56 ملصقا على السيارات المهملة تمهيدا لرفعها بعد انتهاء المدة القانونية للملصق، كما جرى تحرير مخالفتي نظافة عامة.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة «ضرورة التزام الجميع للتعاون مع الأجهزة الرقابية وذلك للحفاظ على النظافة والمظهر العام».

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية لعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن (139) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.