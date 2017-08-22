أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) احتفاظ دولة الكويت بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية (ملست) ممثلا بالمهندس عدنان يوسف المير.

وقال المكتب في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء ان الاختيار جاء خلال الجمعية العامة والجمعية العمومية في البرازيل حيث احتفظ المير أيضا برئاسة مكتب المنظمة الاقليمي لقارة آسيا بالاضافة الى منصب المدير الاقليمي لآسيا ممثلا في الاستاذ داود الاحمد.

وأضاف مكتب (ملست) آسيا ان دولة الكويت وهي من مؤسسي المنظمة احتفلت مع 36 دولة بمرور 30 عاما على تأسيس المنظمة على هامش الملتقى والمعرض العلمي العالمي السادس عشر الذي انعقد مؤخرا بالبرازيل بمشاركة وفد كويتي من وزارة التربية.

من جانبه أشاد المهندس عدنان المير بمشاركات دولة الكويت في فعاليات وبرامج المنظمة بما تشمله من مسابقات ومعارض سنوية مثمنا احتضانها لمقر المكتب الإقليمي لمنظمة (ملست) آسيا والتعاون الهادف فيما بين المكتب والعديد من الجهات والمؤسسات الكويتية العلمية المختلفة.

وأشاد بمشاركة وفد وزارة التربية الكويتية في ملتقى البرازيل بمشروعين علميين هما مشروع الاستفادة من فرق درجات الحرارة لتوليد الطاقة الكهربائية للطالب جواد الفيلي ومشروع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل جهاز متنقل للتبريد ومصدر كهربائي للطالب أحمد الضاحي.

وأشار المير إلى أن الجمعيات العمومية العامة ل(ملست) شهدت خلال الملتقى العلمي العالمي الأخير اجتماعات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية لكل قارة لاختيار مجلس الإدارة واعتماد تقارير المكاتب القارية وتشكيلاتها الإدارية لافتا إلى إشادة المنظمة والجمعية العامة بالأدوار الكويتية لبرامج وفعاليات المنظمة عامة ومكتب ملست آسيا خاصة.

وكشف أن الملتقى العلمي العالمي المقبل 2019 فازت بتنظيمه دولة الإمارات العربية حيث تم توقيع الإتفاقية مع المنظمة العالمية معتبرا ذلك بمثابة فرص علمية وبحثية داعمة لتوجهات وأنشطة الشباب على مستوى العالم وفرصة لمشاركة الكويت بإعداد كبيرة في الملتقى القادم من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقى.

وبين عدنان المير أنه من المتوقع ان تكون هناك مشاركة دولية واسعة في ملتقى ابوظبي العلمي العالمي 2019 متخطية عدد المشاركات في ملتقى البرازيل والذي شهد مشاركة وفود شبابية وطلابية من 36 دولة.

ولفت الى انه تم توقيع اتفاقية علمية فيما بين مكتب (ملست) آسيا وكوريا الجنوبية لتنظيم الملتقى العلمي الآسيوي الخامس العام المقبل 2018 متوقعا مشاركة كويتية شبابية وطلابية تعكس اهتمامات دولة الكويت بتعزيز القدرات العلمية والبحثية والمهارية لدى أبنائها بجانب دول آسيا.