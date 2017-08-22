أعلنت جمعية العلاقات العامة عن اختيار عضو مجلس ادارتها محمد الياسين ليكون عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ممثلا عن دولة الكويت.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء ان مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة ابوغالي قد أصدرت قرار رقم 11/2017 بشأن اعتماد عضوية الياسين بالمكتب التنفيذي الذي يتكون من شباب يمثلون جهات رسمية ومدنية من عدة دول عربية.

ورحب الياسين بثقة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتعيينه عضوا بالمكتب التنفيذي معتبرا انها خطوة جديدة في حياته المهنية وانه سيسعى لتحقيق رسالة وأهداف المجلس بالإضافة الى تكريس جهوده لخدمة الشباب العربي.

وعبر عن شكره للمجلس على اختياره وعلى سعيه الدائم لاستقطاب الكوادر العربية الشابة مرحبا بالعمل الجماعي العربي لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في الوطن العربي.