أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع "جنوب عبدالله المبارك" حتى تاريخ 31 ديسمبر 1999 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية بمساحة 400 متر مربع في المشروع مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة بجنوب السرة أوالفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أو الجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم الأحد القادم.

وقالت ان المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة إضافية من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الخامسة والنصف عصرا مصطحبين المستندات المطلوبة للتخصيص.