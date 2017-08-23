محمد راتب

أعلن رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عفاس الهاجري انطلاق مهرجان الصيف اليوم وحتى 26 الجاري في الاسواق المركزية بتخفيضات تصل إلى 70% بالتعاون مع كبريات الشركات الموردة، مشيرا الى ان عدد الأصناف المشمولة في المهرجان يفوق 200 صنف تم اختيارها بعناية تامة.

وقال ان جميع السلع المشمولــــة متوافرة بكميات كبيـرة خلال فترة المهرجان مشيرا الى ان التوقيت في غاية الاهمية كونه يتزامن مع عيد الاضحى المبارك.

وبدوره، اكد امين الصندوق منصور كريدي السبيعي انه سيتزامن مع اطلاق المهرجان الصيفي مهرجان خاص للخضار والفاكهة باسعار تنافسية لمدة 4 ايام في الأسواق المركزية.

وأفاد بأن مهرجان الصيف يضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يكون عليها اقبال من قبل اهالي المنطقة ورواد الجمعية، مؤكدا ان جميع السلع المشمولة بالمهرجان من الأصناف سريعة الدوران، ومستعدون للاستماع لأي ملاحظة ترصد لتلافيها مستقبلا.