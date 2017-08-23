أعلن ديوان الخدمة المدنية ان عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ستكون خمسة أيام في الفترة من 31 اغسطس الحالي الى 4 سبتمبر المقبل على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر.

وقال الديوان في تعميم له بشأن عطلة عيد الاضحى ان يوم وقفة عرفات الذي يصادف يوم الخميس من الاسبوع المقبل سيكون اول ايام اجازة عيد الاضحى المبارك لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأوضح انه استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم (1154) لسنة 2017 بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ووفقا لثبوت غرة شهر ذي الحجة فإنه تقرر ان يكون اليوم الأخير بدلا من يوم الجمعة.