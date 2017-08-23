عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن تطبيق البصمة قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية وبمتابعة من مجلس الوزراء، ولا يوجد لدى اي سلطة عليه سوى التنفيذ، مشيرا الى انه يثق في التزام الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية بالدوام والإخلاص في العمل ولكن «لا يوجد بيدي شيء افعله».

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح أمس مع وكيل الوزارة د.هيثم الاثري والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري بحضور مديري عموم المناطق التعليمية بدرية الخالدي ووليد العومي ومنصور الديحاني وجاسم بوحمد ووليد بن غيث ومنصور الظفيري بالإضافة الى مدير ادارة التعليم الديني انور عبدالغفور ومدير ادارة التنسيق بالإنابة سلطان المشعل، للوقوف على آخر التطورات والاستعدادات للعام الدراسي 2017-2018.

وطالب الفارس المديرين بتقديم مبررات حول عدم امكانية تطبيق البصمة والفئات المستثناة لمخاطبة الديوان بذلك، لافتا الى انه من الصعب تطبيق القرار في الاول من اكتوبر لعدم توافر الميزانية الكافية لشراء اجهزة البصمة، داعيا مديري المناطق لتكثيف الجهود وإبلاغه بأي مشكلات تواجههم في المدارس، مشددا على العمل بكل الطاقات لتذليل المعوقات التي تواجه المدارس والطلبة.

واستمع خلال الاجتماع الى مديري عموم المناطق واهم الملاحظات لديهم ومدى الإنجاز في كل منطقة وابرز المعوقات التي تواجههم، مشددا على أهمية إنجاز كل الأعمال الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي والعمل على حل المشكلات، لافتا الى أن المسؤولية جماعية وتتطلب تضافر الجهود وتنسيقها ومتابعتها أولا بأول.

وشرح مديرو العموم للوزير الفارس آخر التطورات التي وصلت إليها أعمال الصيانة بالإضافة الى توزيع الكتب على المدارس ونسب الإنجاز فيما يخص المدارس الجديدة ومدى توافر الأثاث وتسكين الشواغر في جميع المناطق والإدارات المختلفة وحركات نقل المعلمين والمعلمات.

وفي نهاية الاجتماع، وبعد أن قدم مديرو العموم تقريرا، كل عن المناطق والمشكلات الحالية أو المتوقع حدوثها، وجّه الفارس بإعداد تقارير دورية عن الملاحظات ونسب الإنجاز وعرضها على وكيلة التعليم العام لرفعها الى وكيل وزارة التربية والعمل على تلافيها في أقرب وقت مع اهمية الالتزام بالجدول المحدد لإنجاز الأعمال.