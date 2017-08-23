عبدالعزيز الفضلي

أعاد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس تشكيل اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وعضوية كل من مديري إدارات الأنشطة المدرسية، والمالية، والعلاقات العامة والإعلام التربوي ومدارس التربية الخاصة، والخدمات العامة والتعليم الديني، ومراقب المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة.

وحدد الفارس مهام اللجنة في وضع أهداف الخطة العامة وتحديد الاستراتيجية الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وتحديد الأعداد المناسبة للأندية المدرسية المسائية وفق الخطة العامة واحتياجات المناطق السكنية، ومنافشة واعتماد خطط وبرامج اللجان الفرعية ومتابعتها ومناقشة تقاريرها الشهرية ووضع الملاحظات عليها والتوجيه بشأن تقديم الاقتراحات المناسبة لتطوير العمل بالأندية المدرسية المسائية، واقتراح التصاميم الهندسية للمنشآت الخاصة بالأندية المدرسية المسائية وفقا لاحتياجات مختلف الأنشطة، وحصر المساحات الخالية بالمناطق التعليمية لبناء مبان مستقلة للأندية المدرسية بالتعاون مع جهات الاختصاص.