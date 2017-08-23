فعاليات وأنشطة ثقافية متعددة طوال أيام المعرض

لميس بلال

انطلقت مساء امس الأول فعاليات «معرض الكتاب الصيفي الثاني»، والذي نظمته جمعية الخريجين الكويتية بمشاركة دور نشر محلية ومؤسسات ثقافية وجمعيات نفع عام، حيث سيستمر لمدة 3 أيام.

وعلى هامش حفل الافتتاح قال نائب رئيس مجلس الإدارة ومنسق المعرض في جمعية الخريجين ابراهيم المليفي: ان المعرض هذا العام عن السنة الماضية، لافتا الى انه سيكون 3 أيام بدلا من يومين، وكذلك هناك زيادة الأنشطة المصاحبة للمعرض، وعن اختيار فترة الصيف، أوضح انها الفترة التي تتوقف بها الأنشطة الثقافية ومختلف الأنشطة في الكويت، لذلك قمنا باستغلال هذه الفترة لتنشيط الحركة الثقافية.

هذا، وشاركت في المعرض عدة جهات منها مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، ودار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، وشركة ذات السلاسل للنشر والتوزيع، ودار الفراشة للنشر والتوزيع، ودار بلاتينيوم بوك للنشر والتوزيع، ووزارة الإعلام، ورابطة الأدباء، وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، وجمعية الخريجين الكويتية، وجريدة «الأنباء»، وجريدة «الجريدة».

وسيتخلل المعرض أنشطة مصاحبة على مدى 3 أيام، ففي اليوم الاول ستقام أمسية شعرية بعنوان «عزف القمر» وفي اليوم الثاني محاضرة «المترجم في حروب الشرق الأوسط» وفي اليوم الثالث جلسة بعنوان «إعادة تدوير القراءة».