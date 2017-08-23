أعلنت جمعية العلاقات العامة عن اختيار عضو مجلس ادارتها محمد الياسين ليكون عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ممثلا عن الكويت.

وقالت الجمعية في بيان لها امس: ان مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة د. مشيرة ابوغالي قد أصدرت قرار رقم 11/2017 بشأن اعتماد عضوية الياسين بالمكتب التنفيذي الذي يتكون من شباب يمثلون جهات رسمية ومدنية من عدة دول عربية.

ورحب الياسين بثقة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتعيينه عضوا بالمكتب التنفيذي، معتبرا انها خطوة جديدة في حياته المهنية وانه سيسعى لتحقيق رسالة وأهداف المجلس بالإضافة الى تكريس جهوده لخدمة الشباب العربي. وعبر عن شكره للمجلس على اختياره وعلى سعيه الدائم لاستقطاب الكوادر العربية الشابة مرحبا بالعمل الجماعي العربي لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة في الوطن العربي.

يذكر ان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية منذ عام 2003 ويعد اكبر منبر شبابي عربي على المستويين الاقليمي والدولي.

ويهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي بالمجتمع المدني وجامعة الدول العربية لتفعيل دور الشباب في مجال التنمية الاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية.