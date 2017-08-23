أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) احتفاظ الكويت بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية (ملست) ممثلا بالمهندس عدنان يوسف المير.

وقال المكتب في بيان صحافي له إن الاختيار جاء خلال الجمعية العامة والجمعية العمومية في البرازيل حيث احتفظ المير أيضا برئاسة مكتب المنظمة الاقليمي لقارة آسيا بالاضافة الى منصب المدير الاقليمي لآسيا ممثلا في الاستاذ داود الاحمد.

وأضاف مكتب (ملست) آسيا ان الكويت وهي من مؤسسي المنظمة احتفلت مع 36 دولة بمرور 30 عاما على تأسيس المنظمة على هامش الملتقى والمعرض العلمي العالمي السادس عشر الذي انعقد مؤخرا بالبرازيل بمشاركة وفد كويتي من وزارة التربية.

من جانبه أشاد م. عدنان المير بمشاركات الكويت في فعاليات وبرامج المنظمة بما تشمله من مسابقات ومعارض سنوية مثمنا احتضانها لمقر المكتب الإقليمي لمنظمة (ملست) آسيا والتعاون الهادف فيما بين المكتب والعديد من الجهات والمؤسسات الكويتية العلمية المختلفة.

وأشاد بمشاركة وفد وزارة التربية في ملتقى البرازيل بمشروعين علميين هما مشروع الاستفادة من فرق درجات الحرارة لتوليد الطاقة الكهربائية للطالب جواد الفيلي ومشروع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل جهاز متنقل للتبريد ومصدر كهربائي للطالب أحمد الضاحي.