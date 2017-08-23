سلم سفيرنا في صربيا والمُحال إلى الجبل الأسود (مونتنيغرو) يوسف عبدالصمد خلال اجتماعه في مقر السفارة في بلغراد مع ممثل المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود ومدير مركز «آفاق» الثقافي عمر كايوشاي مبلغ تبرع بقيمة 6200 يورو باعتباره الدفعة الأولى من المساعدة المخصصة لتغطية مصاريف الأيتام المسلمين الذين يتمتعون برعاية المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود وعددهم حاليا 47 فردا، وذلك بناء على التبرع المقدم من جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، حيث سيتم صرف هذه المساعدة للأيتام بصورة شهرية.

وخلال الاجتماع، أعرب كايوشاي للسفير عبدالصمد عن بالغ شكره وتقديره للكويت وجمعياتها الخيرية لهذه المساعدة الكريمة، مشيرا إلى أنها تأتي دليلا على حسن التعاون بين سفارة الكويت في بلغراد ومركز «آفاق» في الجبل الأسود وكذلك بين حكومتي البلدين بشكل عام، مضيفا أن مثل هذه المشاريع تظهر اهتمام الكويت بالشؤون الخيرية والإنسانية وخاصة المعنية بشؤون المسلمين مؤكدا على أن المساعدات من الشعب الكويتي تأتي من قلوب رحيمة ودون أية شروط، كما أشار إلى أن مبلغ التبرع الذي تسلمه لصالح الأيتام بالرغم أنه ليس كبيرا إلا أنه يعني الشيء الكثير ومهم جدا إذ سيتم صرفه شهريا حتى بلوغهم سن الرشد.