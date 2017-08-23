فرج ناصر

أكد مدير عام إدارة الطيران المدني يوسف الفوزان أن الإدارة بانتظار ديوان الخدمة المدنية لاعتماد البدلات الخاصة لـ 209 من الموظفين العاملين بالمراقبة الجوية (الملاحة).

واضاف ان إدارة الطيران المدني ستمنح هذه البدلات لمستحقيها من المراقبين الجويين حال اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية من حيث الشروط واللوائح الخاصة بالديوان، مؤكدا ان الإدارة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بصرف جميع البدلات المستحقة لموظفيها وفقا لقرارات وتوجيهات القيادة العليا بالإدارة العامة للطيران المدني.

وكشف ان إدارة الطيران المدني تتابع وديوان الخدمة المدنية الإجراءات الخاصة بهذه البدلات لاعتمادها والموافقة عليها بشكل نهائي مع ديوان الخدمة.

ومن جانب آخر كلف مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان رئيسا للطيران المدني بالاضافة الى عمله للقيام بأعمال رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود حتى عودته من مهمته.