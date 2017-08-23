ننظر للكويت كما ننظر لأنفسنا ولدينا تعاون مشترك على جميع المستويات

الإعفاء لا يشمل أصحاب جوازات المادة 17 من «البدون»

من يملكون عقارات خاصة ليسوا مستثنين من شرط مدة الإقامة محمد هلال الخالدي

قال السفير التركي في البلاد مراد تامير إن قرار إعفاء المواطنين الكويتيين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول الأراضي التركية جاء بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي تعودنا فيه على قيام الكثير من أشقائنا الكويتيين بزيارة تركيا، ونتيجة للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 23 يوليو الماضي للكويت، مشيرا إلى أنه تم البدء بتنفيذ القرار في 15 أغسطس الجاري، وهو قرار تم اتخاذه من جانب واحد وهو الجانب التركي، وهذا تعبير عن التقدير الذي يكنه الشعب التركي لأشقائه في الكويت، فنحن ننظر دائما للمواطن الكويتي بنفس الدرجة التي ننظر فيها للمواطن التركي.

وأضاف تامير خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس للحديث حول القرار أن إعفاء المواطنين الكويتيين من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي التركية لا يعني السماح لهم بالاقامة بلا مدة محددة، وإنما حسب القوانين الدولية يسمح بالاقامة لمدة 90 يوما خلال 6 أشهر تحتسب من تاريخ دخول الأراضي التركية، ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى إلا بعد 3 أشهر من تاريخ خروجه من تركيا.

وبالنسبة للمواطنين الكويتيين الذين يملكون عقارات خاصة في تركيا، أوضح أن امتلاكهم لعقار خاص لا يعفيهم من الشرط المتعلق بتحديد مدة الاقامة وهو 90 يوما، قائلا إن هناك العديد من الشكاوى تأتينا من قبل أصحاب المنازل الخاصة في تركيا ممن يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، حيث يتم تسجيل مخالفة بحقهم، ونحن ندعو أصحاب العقارات الراغبين في الاقامة لمدة أطول من 90 يوما أن يتقدموا بطلباتهم إلى السفارة ونحن سنكون على أتم الاستعداد لتقديم الأوراق المطلوبة.

وأكمل أن الاعفاء من التأشيرة يشمل جميع الجوازات الكويتية العادية، ويجب أن يكون الجواز صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر عند السفر، ونؤكد أن الاعفاء من التأشيرة لا يشمل تأشيرات العمل، وقامت الجمهورية التركية باتخاذ هذا القرار من جانب واحد، ونتمنى أن تتخذ السلطات الكويتية قرارا مشابها بالنسبة للمواطنين الأتراك قريبا.

وفي رده على سؤال حول تأشيرة دخول تركيا بالنسبة للمقيمين في الكويت، أوضح تامير أنه لم يحدث أي تغيير بخصوص تأشيرة الدخول للمقيمين وكذلك بالنسبة لحملة جواز مادة 17 من «البدون».

مؤكدا أن القرار يشمل المواطنين الكويتيين حصرا.

كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مشاكل لدخول الأتراك إلى الكويت، حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة مباشرة من المطار أو المنافذ البرية وهي مجانية كما كان الوضع بالنسبة للمواطنين الكويتيين وهذا نتيجة اتفاق بين السلطات الكويتية والتركية عام 2009، حيث تم اعفاء مواطني كلا البلدين من التأشيرة المسبقة، وإنما تأشيرة مجانية من المطار مباشرة.

والآن قامت تركيا بإعفاء الكويتيين من التأشيرة تماما، ولذلك نتمنى أن تقوم السلطات الكويتية بمعاملة الأتراك بنفس الطريقة من منطلق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

وشدد تامير على مسألة الاقامة في تركيا وهي 90 يوما بحد أقصى كل 6 أشهر، قائلا: هناك العديد من المشاكل التي نواجهها هنا في السفارة بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوزون فترة الاقامة المسموح بها وهي 90 يوما، حيث يترتب على ذلك غرامة مالية ومدة منع من دخول تركيا بعد ذلك، موضحا أنه إذا أقام الكويتي 90 يوما في تركيا فلا يحق له دخول تركيا إلا بعد مضي 90 يوم خارج تركيا.

وبالنسبة للخدم المسافرين مع المواطن الكويتي يجب أن يحصلوا على تأشيرة لهم قبل السفر من قبل السفارة، وبحسب جنسيات العاملين المرافقين للمواطن فإن البعض منهم يمكنه الحصول على تأشيرة الكترونية أو لا.

وختم تامير حديثه قائلا: ان الأيام القادمة هي أيام أعياد ونهنئ الجميع بهذه المناسبة ونتمنى أن يساهم هذا القرار الجديد في توثيق العلاقات ومد جسور التواصل وأن يشجع الكويتيين على زيارة تركيا أكثر والاستمتاع فيها.

الجميع يعلم أن المنطقة مليئة بالحروب والدمار، ونأمل أن يكون هذا القرار مؤشرا على العلاقة المتميزة التي تشهدها الكويت وتركيا.

وفي رده على سؤال حول عدد الذين زاروا تركيا في الفترة السابقة قال: بلغ 450 ألف مواطن أو مقيم، منهم أكثر من 250 ألف شخص يتخذون تركيا محطة ترانزيت للسفر إلى بلدان أخرى.

وحول الحديث عن اقامة قاعدة عسكرية تركية في الكويت، نفى وجود أي محادثات حول اقامة قاعدة عسكرية تركية في الكويت على أي مستوى، قائلا ان العلاقات بمختلف مجالاتها ممتازة بين البلدين وتشهد تعاونا جيدا وتبادلا للمصالح المشتركة، والزيارات المتبادلة على مستوى القيادات في البلدين تعبر عن ذلك، وتهدف الى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة. ننحن ننظر إلى الكويت كما ننظر إلى أنفسنا.

شركات الطيران: الرحلات الجوية من الكويت إلى تركيا زادت بشكل ملحوظ

على هامش المؤتمر الصحافي تحدث ممثلو شركات الطيران التركية من الخطوط الجوية التركية وشركة بيجاسوس وشركة أطلس عن الخدمات التي يقدمونها للسياح الكويتيين، مؤكدين أن السائح الكويتي متواجد في تركيا منذ فترة طويلة، وقد شهدت الرحلات من الكويت إلى تركيا تزايدا ملحوظا عاما بعد عام، ولذلك حرصت شركات الطيران على تسيير رحلات يومية وفتح خطوط رحلات مباشرة إلى جهات جديدة غير اسطنبول مثل بورصة وأوزنجول وغيرهما.