رفع أولوية التخصيص على «جنوب عبدالله المبارك» حتى ديسمبر 1999

العصيمي لربط الدائري السابع بطريق الوفرة

تسلّم مدرستين في مدينة صباح الأحمد السكنية عادل الشنان

استجابة لمطالبات أهالي مدينتي صباح الأحمد السكنية والخيران السكنية وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تجتمع غدا لجنة الخدمات العامة في المجلس لمناقشة آلية تشغيل الخدمات العامة للمدينتين في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل في تصريح أمس، إن لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء ستجتمع غدا بحضور جميع ممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الآلية المناسبة التي سيتم من خلالها تشغيل الخدمات العامة المتوافرة في مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية.

وأضاف أبل أن مجلس الوزراء أعطى أولوية التشغيل للخدمات العامة في المدينتين المذكورتين لاسيما أن هناك مئات الأسر باتت تقطن فيهما وبحاجة إليها لاسيما الخدمات الرئيسية والمستعجلة والتي لا يمكن الاستغناء عنها مثل المراكز الصحية والمخافر ومراكز الإطفاء والجمعيات التعاونية وأفرعها ومراكز الخدمة والمدارس والمساجد وأفرع الغاز.

وقال إن اللجنة ستقوم أيضا بتحديد أسس تشغيل المباني العامة والتي ستكون بشكل تدريجي من الأهم للأقل أهمية حيث إن مدينة صباح الأحمد السكنية تحتوي على 311 مبنى حكوميا عاما منها 45 مدرسة لجميع المراحل الدراسية و58 مسجدا وجامعا ومسكنا للأئمة و5 أسواق مركزية وأفرع تابعة لها و5 مراكز صحية و5 مخافر و6 مبان حكومية و5 مبان للبلدية و5 للوحدة الاجتماعية و5 مكتبات و7 مبان لخدمة المواطن والمجتمع إضافة إلى المباني المتوافرة في مدينة الخيران السكنية.

إلى ذلك أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروع «جنوب عبدالله المبارك» حتى تاريخ 31 ديسمبر 1999 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي امس المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية والراغبين في التخصيص على القسائم الحكومية بمساحة 400 متر مربع في المشروع مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة بجنوب السرة أوالفروع التابعة لها في برج التحرير أو جابر العلي أو الجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم الأحد المقبل. وقالت إن المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين فترة إضافية من الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى الخامسة والنصف عصرا مصطحبين المستندات المطلوبة للتخصيص.

من جانب آخر طالب رئيس اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد السكنية تركي العصيمي كلا من وزارة الاشغال ونفط الكويت بضرورة العمل على طريق

سريع يربط الدائري السابع بطريق الوفرة ميناء عبدالله رقم 306 عبر برقان أو المقوع اختصارا للمسافة الكبيرة حاليا وربط المناطق الجنوبية

الجديدة بالعاصمة ومحافظات الفروانية والجهراء مختصرا على سكان المدن الجنوبية الجديدة التي تشهد محورا عمرانيا كبيرا وهي مدن صباح الاحمد وجنوب صباح الاحمد والوفرة السكنية والخيران السكنية والتي تقدر وحداتها السكنية بـ 30 الف وحدة سكنية مع العلم ان هذا المحور العمراني يشهد حاليا تطوير وربط طرق بين هذه المناطق وفي مراحله النهائية.

هذا وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تسلم مدارس متوسطة بنين في مشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني.

وذكرت «السكنية» في بيان صحافي أنه تم استلام مدرستين متوسطتين بنين بالقطع (D2&D5) ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (D) بمشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني عقدرقم:(م.ع.ر.س/ع/1217-2012/2013).

وقد قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة التربية بمعاينة الأعمال وكتابة توصياتها وملاحظاتها.