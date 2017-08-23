آلاء خليفة

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي بدء تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء على القطاع الاستثماري بداية من الأمس 22/ 8 لتكون 5 فلوس لكل كيلو واط/ ساعة، في حين أن تعرفة المياه بلغت 2 دينار لكل ألف غالون امبراطوري.

وقال العتيبي في تصريح صحافي «ان هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء في مايو الماضي بتطبيق التعرفة على القطاع التجاري، لافتا إلى أن القانون يتم تطبيقه بطريقة تدريجية، والوزارة بدأت في تنفيذ برنامج كامل من أجل إغلاق الحسابات القديمة كافة في الاستثماري وعدم وجود مديونية على أحد، بحيث تبدأ الوزارة في تطبيق قانون الزيادة بعد تصفير العدادات».

وأوضح أن النظام الجديد في التعرفة سيشجع المستهلك على الترشيد، حيث سيكون لكل مستهلك عداد مياه خاص به حتى يكون مسؤولا عن استهلاكه، بخلاف العداد المشترك في العمارة.