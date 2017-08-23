حض مدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني أهل الخير والمحسنين على المشاركة والمساهمة بمشروع الأضاحي الذي تنفذه الجمعية داخل وخارج الكويت حيث تم توزيع 2267 أضحية العام الماضي، مؤكدا أن وفود الجمعية ستقوم بالإشراف على شراء وذبح وتوزيع الأضاحي للمستفيدين، وتبلغ قيمة المساهمة بالمشروع 20 دينارا، ومن خلال هذا المشروع الموسمي الذي نقوم بتنفيذه داخل وخارج الكويت نقدم المساعدة لشريحة كبيرة من المستفيدين ندخل الفرحة ونرسم البسمة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.

وفيما يخص الدول الخارجية التي سيقام بها المشروع قال الثويني اننا نحرص على اختيار الدول الأكثر احتياجا ونقوم بدراسة شاملة للمشروع وعدد المستفيدين ونبذل قصارى الجهود لوصول المساعدات للشريحة المستهدفة، فهناك الكثير من المسلمين للأسف الشديد في شتى دول العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء ومصابون بأمراض سوء تغذية لذا فهذه الشريحة بالنسبة لنا لها الأولوية في التنفيذ.

واضاف ان أهلنا اللاجئين السوريين لهم نصيب مميز من الأضاحي هذا العام حيث سنقوم بتوزيع اللحوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعتمدة في دول اللجوء السوري، ونحن ننوب عن الخيرين في تنفيذ مشاريعهم الخيرية ونتحمل في سبيل ذلك التعب والمشاق والأسفار الطويلة من أجل متابعة هذا الأعمال وتوثيقها وإرسالها للمحسنين.

واوضح الثويني أن أهل اليمن كذلك لهم نصيب مميز من الأضاحي حيث نقوم بإذن الله بتوزيع هذه الأضاحي في محافظة الحديدة وغيرها من الأماكن الأخرى التي تعمل بها الجمعية، وكذلك في تشاد والهند وسيلان وكشمير وباكستان ومصر وتركيا والأردن والبانيا وكوسوفا وأندونسيا والسودان والبوسنة والفلبين والصومال وغيرها من دول العالم.

وأكد أن النجاة الخيرية تسعى من هذا المشروع الموسمي إلى ادخال الفرحة وتقوية الروابط الأخوية بين شعوب المسلمين، وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الشرع الحكيم علاوة على إحياء سنة الأضحية وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع. وللتواصل ودعم المشروع الاتصال على1800082