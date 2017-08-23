عبدالله الراكان

بالتزامن مع موسم الحج وتيسيرا على حجاج بيت الله الحرام والمسافرين من المواطنين والمقيمين الذين يستغلون المنافذ البرية، بدأ مكتب منع السفر ـ التابع لوزارة العدل وحدة منع السفر في السالمي ـ استقبال المسافرين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البر.

وقال رئيس المكتب بالانابة منصور المطيري في تصريح لـ «الأنباء»: ان افتتاح المكتب يأتي تسهيلا وتيسيرا على المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ان المواطن والمقيم في السابق كان لا يستطيع دفع المبالغ او الفواتير الصادرة بها احكام مدنية في المنافذ إلا عن طريق مكتب منع السفر في مطار الكويت، فكان يضطر إلى توكيل من ينوب عنه لدفع المبالغ، موضحا ان افتتاح وحدة منع السفر في السالمي جاء بعد قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب والذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل اجراءات المسافرين عبر منفذ السالمي.

واضاف ان وزارة العدل والادارة العامة للتنفيذ تحث الافراد على تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من خلال وحدات منع السفر سواء كانت في مطار الكويت الدولي او في منفذ النويصيب الحدودي او منفذ السالمي.

وأضاف المطيري أن وحدات منع السفر تختص برفع منع السفر ورفع الضبط والاحضار للاحكام المدنية فقط، مؤكدا في الوقت نفسه ان الموظفين في وحدة منع السفر والتوقيف في منفذ السالمي والنويصيب ومطار الكويت يعملون على مدار الساعة وعلى مدى 7 ايام في الاسبوع.

ولفت إلى ان وحدة منع السفر والتوقيف في السالمي تعتبر ثالث وحدة تفتتح لخدمة المواطنين والمقيمين بعد وحدة النويصيب ووحدة مطار الكويت الدولي، موضحا ان وحدة النويصيب وبعد مرور شهر تقريبا على افتتاحها سجلت حتى الآن ما يقارب 42 معاملة وبمعدل 16.300 الف دينار، لافتا إلى ان طريقة الدفع تكون عبر الكي نت فقط.

16 ألف دينار بالنويصيب خلال 18 يوماًومكتب في العبدلي قريباًرشيد الفعم

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ‏أنه بناء على إحصائية لمكتب وزارة العدل فإن مركز النويصيب الحدودي وخلال 18 يوما أنجز 42 معاملة وتم تحصيل اكثر من 16 الف دينار.

واشار د.العزب في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الوزارة تسعى للتسهيل على المواطن والمقيم وتيسير الامور على المسافرين، مشيرا الى انه قريبا سيتم افتتاح مكتب في منفذ العبدلي.