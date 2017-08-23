بمبادرة كريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، تسيّر وزارة الدفاع بعثة الحج لمنتسبي الجيش الكويتي والعسكريين المتقاعدين وأسر الشهداء العسكريين، لهذا العام وذلك للسنة التاسعة على التوالي.

وبهذه المناسبة أقامت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع اللقاء التنويري لحجاج بيت الله الحرام، حيث بدأ اللقاء بكلمة لمدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي العميد ركن لافي العازمي عبر من خلالها عن بالغ شكره وامتنانه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد على هذه المكرمة الإنسانية وتقديم كافة التسهيلات التي توفر الراحة والتيسير للحجاج من منتسبي الجيش.

كما شكر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر على توجيهاته ودعمه الدائم ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف لحرصه واهتمامه، على أن يكون لأسر الشهداء العسكريين نصيب في حملة الحج لهذا العام مع اخوانهم وأبنائهم منتسبي الجيش الكويتي تقديرا منهم للدور البطولي لشهداء الجيش الكويتي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

هذا وقدم المقدم خالد جمال ايوب من فرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، شرحا مفصلا عن الترتيبات التي وضعتها المديرية لحجاج هذا العام، ضمانا لأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما شمل اللقاء التنويري توضيحا لبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج، قام بتقديمها الواعظ الديني للحملة المقدم فواز الخيران من فرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، كما قدم داود الكندري صاحب حملة الحج لهذا العام بعض الإرشادات والتوجيهات للحجاج عن خطة سير الحملة والمناسك، كما كانت هناك بعض التوجيهات والنصائح الطبية من قبل طبيب الحملة المتحدث الرسمي بوزارة الصحة طبيب استشاري الصحة العامة د.أحمد الشطي.

وفي ختام اللقاء تقدم العميد ركن لافي العازمي بالشكر الجزيل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ولوكيل «الأوقاف» م.فريد عمادي الذي سخر جميع الإمكانات لتسهيل وإنهاء الإجراءات الخاصة ببعثة حج وزارة الدفاع.