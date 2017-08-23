قالت تقارير صحافية إن نادي ليفربول توصل لاتفاق مع ريال مدريد حول ضم لاعبه حال رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية نقلا عن صحيفة «دياريو جول» الإسبانية، أن الريدز توصل لاتفاق شفهي مع الملكي بشأن ضم الكرواتي ماتيو كوفازيتش بعد رحيل كوتينيو إلى النادي الكاتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي يبحث عن فرصة للمشاركة بصفة أساسية، ويرى أن الأمر لن يكون سهلا في ظل وجود لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو في وسط المرينغي وهي المشكلة التي يواجهها داني سيبايوس وماركوس يورنتي أيضا.

ورفض الليفر آخر العروض المقدمة من البلوغرانا بشأن كوتينيو والذي بلغ 118 مليون جنيه إسترليني، ليجهز النادي الكاتالوني 130 مليونا إسترلينيا للحصول على خدمات البرازيلي.