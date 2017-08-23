أكد وزير الأمن البوسني دراغان ميكتيتش أهمية الدور الذي يقوم به المستثمرون والسياح في دعم اقتصاد بلاده متعهدا ببذل مزيد من الجهد لتعزيز الأمن خاصة في الأماكن السياحية.

وذكرت سفارتنا في سراييفو في بيان تلتقه «كونا» أمس ان ذلك جاء خلال مباحثات أجراها ميكتيتش مع سفيرنا لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري.

وأوضح البيان ان المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها الى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها المشكلات التي يتعرض لها بعض السياح الكويتيين في البوسنة.

ونقل البيان عن ميكتيتش تأكيده في هذا السياق أهمية دور المستثمرين والسياح في دعم الاقتصاد البوسني وتعهده بتعزيز الأمن خاصة في الأماكن التي يتواجد فيها السياح.