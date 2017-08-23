بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة في «البلدية» عن وجود توجه لتعيين رؤساء قطاعات جدد خلال الفترة المقبلة بهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل. وذكرت المصادر لـ «الأنباء» ان ابرز الأسماء المرشحة لتتولى مناصب رؤساء قطاعات هم كل من: د.سعد الجلاوي المدير الحالي لإدارة النظافة في بلدية حولي، وم.فيحان العتيبي المدير الحالي لإدارة التراخيص الهندسية في مبارك الكبير.

واستدركت المصادر ان تعيين رؤساء القطاعات الجدد يأتي بعد ما تردد عن عدم التجديد لوكيلين مساعدين حاليين.

وبينت المصادر ان هناك قرارات أخرى تتضمن إجراء تدوير لمديري الإدارات والمراقبين بمختلف القطاعات وأفرع بلديات المحافظات، خاصة ان هذه التدويرات تشهد نقل مديرتين من موقعهما الحالي الى مكتب المدير العام.

وتوقعت المصادر ان يتم الإعلان عن تلك القرارات قريبا.