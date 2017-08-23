ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نزيلاً بالسجن المركزي خليجي الجنسية.. قد أقدم على الانتحار داخل زنزانته باستخدام الزي المخصص للنزلاء، وقد تم إبلاغ العمليات بالواقعة ومخاطبة مخفر الصليبية وتم تسجيل قضية تحت رقم 100/2017 جنايات الصليبية انتحار.

وأوضحت الإدارة أنه فور العثور على جثة المتوفى يوم أمس الثلاثاء الموافق 22/8/2017 حضر إلى السجن المركزي وكيل النيابة المختص وتم استدعاء فريق من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمعاينة جثة المتوفى وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تعكف على الوقوف على ملابسات حادث الانتحار ودوافعه وأسبابه فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق.