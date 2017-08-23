أي منتجات تدخل السوق المحلي يتم فحصها قبل دخولها إلى الأسواق

اكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد العبدالهادي ان "التجارة" ان نتائج فحص العينات العشوائية من الأرز والتي أرسلتها الوزارة في وقت مبكر من شهر أغسطس الجاري إلى مختبرات وزارة الصحة أكدت سلامة الأرز الموجود بأسواق الكويت .

وكانت الوزارة قد اخذت العينات من الارز بعد تداول فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يشير الى وجود ارز بلاستيكي في الاسواق .



واضاف العبدالهادي في تصريح صحفي ان الوزارة في 10 أغسطس الجاري، أخذت عينات عشوائية من الأرز من مختلف الأسواق في الكويت وبعض أفرع التموين، وارسلتها إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها والتأكد من سلامة استخدامها حرصا على توفير الأغذية السليمة في الأسواق.



واشار الى انه ورغم تأكد الوزارة من أن إدخال المواد الغذائية يخضع لاشتراطات وإجراءات منضبطة وفحوص مخبرية لازمة قبل التصريح بتداولها بالأسواق، فإنها وفور انتشار خبر "الأرز البلاستيكي" على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت بأخذ عينات عشوائية لفحصها.



ولفت العبدالهادي الى ان الكويت من أفضل الدول في المنطقة تطبيقا للمواصفات القياسية على جميع الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج، مشددة على أن أي منتجات تدخل السوق المحلي يتم فحصها قبل دخولها إلى الأسواق بشكل اعتيادي.



وأكد أن الوزارة تأخذ الشكاوى بعين الاعتبار وانه في حال وجود أي معلومات تشير إلى نتائج غير سليمة لأي من المنتجات أو العينات التي يتم إرسالها لمختبرات وزارة الصحة يتم التعامل مع النتائج بشكل شفاف وحرفي، وإذا كانت غير سليمة يتم نشر تعميم بهذا الشأن وسحب كميات المواد غير الصالحة من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مورديها.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بعدم المساهمة في نشر مثل هذه الشائعات وتحري الدقة باستقاء المعلومة من مصدرها والجهة المسؤولة عنه.